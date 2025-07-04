Eğitimde karanlık tablo

2024-2025 eğitim öğretim yılı, başta İzmir olmak üzere Türkiye genelinde eğitim sisteminin yapısal ve sosyal sorunlarıyla geride kaldı. Eğitim-İş ve Veli-Der temsilcileri, yeni müfredattan fiziki yetersizliklere, öğrenci güvenliğinden ekonomik eşitsizliklere kadar pek çok soruna dikkat çekerken Milli Eğitim Bakanlığı’nı çözüm üretmemekle eleştirdi. Eğitim-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, yeni müfredatın okullar arasındaki ciddi eşitsizlikler nedeniyle uygulanabilir olmadığını vurguladı.

GÜVENLİK VE TEMİZLİK SORUNLARI

Deprem sonrası tamamlanamayan okul binaları ve bina yetersizlikleri nedeniyle ikili öğretimin birçok okulda sürdüğünü belirten Şen, kış saati uygulamasının kaldırılmasıyla öğrencilerin sabah karanlığında okula gitmek zorunda kaldığını söyledi. Öğrenci güvenliği konusunda ise kalıcı güvenlik ve temizlik personeli eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu aktaran Şen, öğrencilerin yeterli beslenme ve temiz suya erişiminde sıkıntılar yaşandığını belirtti. “Dernek ve vakıflara aktarılan kaynaklara rağmen öğrencilere ücretsiz yemek sağlanamadı” dedi. Ekonomik kriz ve eğitim desteği eksikliği nedeniyle öğrencilerin eğitimden uzaklaştığını ifade eden Şen, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamasının çocukları devlet eliyle ucuz işgücüne dönüştürdüğünü belirtti. “Gençler artık geleceğe umutla bakmıyor, ‘ev genci’ kavramı bunun göstergesi” diye konuştu. “Tüm bu sorunlara rağmen eğitim çalışanlarının, ailelerin ve öğrencilerin özverili çabalarıyla yılın tamamlandı” diyen Şen, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorunları görmezden gelmesine rağmen mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

LÜKSE BÜTÇE VAR EĞİTİME YOK

Veli-Der Şube Başkanı Necati Kalafat ise eğitim sisteminde yapısal problemlerin derinleştiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezi uygulamalarının laik, bilimsel ve demokratik eğitim anlayışını zayıflattığını ifade etti. Kalafat, okullarda personel ve güvenlik eksikliklerinin yanı sıra ekonomik kriz nedeniyle çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirterek “Her gün bir öğün yemek ve ücretsiz su talebimiz reddedildi. Bakanlık bütçe yok dese de makam araçları ve lüks harcamalar sürüyor. Öğrencilerimiz ve veliler mağdur olmaya devam ediyor” diye konuştu. Üniversite sınavlarındaki başvuru oranlarındaki düşüşe de dikkat çeken Kalafat, “Çocuklar okumayı tercih etmiyor. Akademik eğitimin yerini ideolojik ve dini motiflerle süslenmiş programlar aldı” dedi. Okullara verilen yetersiz ödenekler nedeniyle velilerden bağış talep edilmesinin anayasal eğitim hakkını zedelediğini vurgulayan Kalafat, “Deprem sonrası İzmir’de birleştirilmiş okul uygulaması dört yıldır çözülemedi, çocuklar kalabalık sınıflarda uzun saatler eğitim almak zorunda” ifadelerini kullandı.