Emekli Kafe’de çalışmalar tamamlandı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın müjdeleri arasında yer alan ‘Emekli Kafe’ için geri sayım başladı. Laleli Mahallesi Fatih Caddesi’nde hizmet vermeye hazırlanan kafede, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen düzenleme ve çevre çalışmaları tamamlandı.

Emekli vatandaşların bütçesi gözetilerek hizmet verecek Emekli Kafe’de çay 5, kahve 10, tost ise 25 TL olacak. Kafe ile emeklilerin bir araya gelerek keyifli ve kaliteli vakit geçirebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak. Güzel bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Balaban, Emekli Kafenin önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini dile getirdi.