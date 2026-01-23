Emekli tek ses oldu: Geçinemiyoruz!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelen ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek kanun teklifi, birçok emekliyi “geçinemiyoruz” noktasına getiren ekonomik tabloda daha da karamsarlığa düşürüyor. 4.9 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığının yüzde 18.48 zamla 20 bin liraya çıkarılması, emekliler arasında tepkiye yol açtı. Pazardaki gözlemler, en düşük emekli maaşına yapılacak artışın sembolik bir düzeyde kaldığını, emeklilerin özellikle kira, gıda ve elektrik faturaları karşısında hâlâ zorlandığını ortaya koydu. Yeni maaş artışıyla dahi günlük yaşamlarını sürdüremeyeceklerini ifade eden 68 yaşındaki emekli bankacı Hasan Bey, “Ev kiraları, faturalar, mutfak giderleri derken 20 bin TL yetmiyor. Bu zam sadece rakamda kaldı, hayatın gerçek maliyetiyle hiç uyuşmuyor. Pazara geldik ama sebze, meyve alamıyoruz fiyatlar tavan. İlaç, elektrik, su, doğalgaz bunlar en temel harcamalarımız bunlara yetemiyoruz. Hükümet sürekli maaş artırıyoruz diyerek reklam yapıyor ama gerçek hayat böyle değil” ifadelerini kullandı. Bazı emekliler ise mevcut iktidarın sadece rakamlarla övündüğünü söyledi. 70 yaşındaki Fatma Hanım, “Her şey ateş pahası, her ay daha zor geçiniyoruz. Hükümet sadece rakamlarla övünüyor, halkın cüzdanını görmüyor, enflasyonla birlikte tüm maaşla eriyor. Ben ev kiramı ödeyemiyorum, banyo lifi örüp satıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Maaşın üstüne para koyup mecburen ev kirası ödüyoruz. Kartları döndürüyoruz. Yaşam çok zorlaştı. Emeklinin sesini duysunlar” diye konuştu.

‘YAŞAYAMIYORUZ’

Emekli öğretmen Ayşe Hanım, “CHP’nin Meclis’te başlattığı ‘Meclis’i terk etmeme’ eylemi bir nebze umut veriyor. Biz emekliler olarak artık somut adımlar istiyoruz. Torunlarıma harçlık bile veremiyorum. Kantinde tost, ayran ne kadar biliyor musunuz? Nasıl vereceğiz? Çocuklarımız okulda aç kalıyor. Adalet istiyoruz bu ülkede. Adalet. Birileri köşeyi dönüyor emekliye, işçiye gelince ‘Para yok’ deniyor. Ekonominin durumu ortada, böyle bir ülke olabilir mi? Dört bin lira doğalgaz ödedim. Yaşamıyoruz biz sadece nefes alıyoruz. Böyle bir ülkede bu şartlarda yaşamak istemiyoruz” dedi. Aylardır et yemediğini söyleyen başka bir emekli yurttaş ise “Ben emekli öğretmenim benim ev kiram 21 bin TL, hiçbir şekilde geçinemiyorum. Yazık günah değil mi bunca insan bunca emeklinin sesi neden duyulmuyor? Doğalgaz 6 bin lira geldi. Aylardır eve et alamıyorum. Pazara gidiyorum her şey 100 TL, salatalık 130 TL normal mi bu? Taşınmamız lazım 30 bin liradan aşağı ev yok denetim sistemi yok. Neye göre bu kiralar, bu gıdalar belirleniyor? Eczaneden aldığım ilaçlarımın bile katkı paylarını ödeyemiyorum, borçla alıyorum, ay başı ödeme yapıyorum. Oturup bir çay içsem 100 TL ne oluyor anlamış değiliz. İnsanca bir yaşam için maaş 60 bin liradan aşağı olmaz. İktidarın da bunu vermeyeceğini düşünürsek en azından asgari ücretle eşitlenebilir. Bize görülen 20 bin TL reva mıdır?” diye sordu.