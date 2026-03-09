Emekliler Foça'da sokağa indi: Faize milyarlar emekliye bayram ikramiyesinde artış yok

İzmir'de Tüm Emeklilerin Sendikası, AKP’nin kendilerini şaşırtmadığını belirterek, uygulanan ekonomik politikalara karşı sokağa çıktı. Foça Tüm Emeklilerin Sendikası Foça Şubesinin çağrısıyla “İnsanca yaşam istiyoruz” pankartının arkasında Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi. Emekliler, hükümetin kendilerine para yok bahanesini protesto etti.

Faizcilere, rantçılara bol keseden bütçe bulan hükümetin, sıra emeklilere gelince para yok dediğini belirten Tüm Emeklilerin Sendikası Foça Şube Yöneticisi Tuğrul Çölmekçi, “Gabar'da petrol çıkacak dediler, olmadı. Şimdi de savaş var diyor, bahane üstüne bahane üretmeye devam ediyorlar. Her şey üretiyorlar, bir tek çözüm üretemiyorlar. SGK yönetimi geçen yıl emekliler için harcamayı planladığı 451 milyar TL’yi harcamamıştır. 2025 yılı bütçesinde SGK toplam 5,5 trilyon lira harcama yapmayı planlamış, ancak yılsonunda yapılan harcama 5 trilyon 54 milyar lira olmuştur.” diye konuştu.

BÜTÇEDEN EMEKLİYE PAY YOK

Bütçede öngörülen miktarın 451 milyar lirası emeklilere harcanmadığını dile getiren Çölmekçi, “Bu tablo çok açıktır. Emeklinin hakkı gasp edilmiştir. Emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahkûm edenler bugün utanmadan “kaynak yok” demeye devam etmektedir. TÜİK, Şubat ayı enflasyonunu açıkladı. Ocak ayında yüzde 4.84, Şubat ayında yüzde 2,96 olarak açıklanan enflasyonla birlikte daha yılın ilk iki ayında emeklilerin gelirleri yaklaşık yüzde 8 oranında erimiştir. Ancak bu ülkede yaşayan herkes biliyor ki açıklanan rakamların hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgisi yoktur.” diye konuştu.

BAYRAM EMEKLİ İÇİN BORÇ VE YOKSULLUK DEMEK

Bayramın kendileri için borç ve yoksulluk demek olduğunu sözlerine ekleyen Çölmekçi konuşmasını şöyle sürdürdü; “Emekliler bayram gelsin istemez duruma düşmüştür. Çünkü bugün milyonlarca emekli için bayram demek kredi kartı borcu, ertelenen faturalar, boş mutfak dolapları demektir. Mahcubiyet demektir. Bayram ikramiyeleri ise artık birkaç günlük mutfak harcamasını bile karşılamayan sembolik ödemelere dönüşmüştür. Bu tablo yalnızca ekonomik bir sorun değildir. Bu aynı zamanda büyük bir vicdan ve adalet sorunudur” dedi.