Emekliler Günü’nde adalet çağrısı: Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz!

30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla Karşıyaka İskelesi karşısında bir araya gelen emekliler, haklarını ve taleplerini dile getirerek basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Karşıyaka Emekliler Platformu üyesi Gürbüz Karaelmas okudu.

"BU TARİH ONURDUR, MÜCADELEDİR"

Açıklamasında 30 Haziran tarihinin önemine değinen Gürbüz Karaelmas, “Bu gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Haziran 1927’de emeklilik dilekçesini verdiği gündür. Sadece bir kutlama değil, aynı zamanda emeklilerimizin alın teri ve fedakârlıklarının onurlandırıldığı anlamlı bir simgedir” dedi.

"EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR"

Platform adına konuşan Karaelmas, en düşük emekli maaşının asgari ücretin 7 bin TL altında kaldığını belirterek, “Emeklilerimiz açlık ve yoksulluk sınırının çok gerisinde bir yaşam sürmeye mahkûm ediliyor. Bu durum adaletsizliktir, vicdansızlıktır” ifadelerini kullandı.

"MAAŞLARIMIZ SADAKA GİBİ SUNULUYOR"

Karaelmas, maaş zamlarının TÜİK’in gerçek dışı enflasyon verilerine göre belirlendiğini belirterek, “Bu zamlar bizlere adeta sadaka gibi sunuluyor ve hızla eriyip gidiyor. Gıda, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz durumdayız” diye konuştu.

"SAĞLIKTA DA ADALETSİZLİK VAR"

Açıklamada sağlık alanındaki sorunlara da değinildi. Karaelmas, “Özel hastanelere mecbur bırakılıyor, uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalıyoruz. İlaç fiyatlarındaki artış da bizleri derinden etkiliyor” dedi.

"İNSANCA YAŞAM HAKKI İÇİN BURADAYIZ"

Karşıyaka Emekliler Platformu’nun mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Karaelmas, “Bu adaletsiz düzene boyun eğmiyoruz. İnsanca ve onurlu yaşam hakkımızı savunuyoruz. Hakkını arayan emekliler yalnız değildir” dedi.

“YAŞANABİLİR MAAŞ, ÜCRETSİZ SAĞLIK, SENDİKA GÜVENCESİ”

Platformun taleplerini de sıralayan Karaelmas, şunları söyledi: “Emeklilerin hak kayıpları derhal giderilmeli. Emekli sendikalarının yasal güvenceye kavuşması sağlanmalı. Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz hale getirilmeli. 2008’de uygulamaya geçen aylık bağlama sistemi iptal edilmeli. Emekli maaşları toplu sözleşme ile belirlenmeli. Bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı. Ücretsiz ulaşım, yaşlı bakım evleri ve kültür merkezleri gibi sosyal haklar sağlanmalı.”

"2024 EMEKLİLER YILI İLAN EDİLDİ AMA DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ"

2024’ün Emekliler Yılı ilan edilmesine rağmen, 2025’te emeklilerin yaşam koşullarının daha da kötüleştiğini vurgulayan Gürbüz Karaelmas, “Emeklilerimizin büyük bir kısmı açlık sınırının altında yaşıyor. Bu, kabul edilemez bir durumdur” dedi.

"KARŞIYAKA’DAN TÜRKİYE’YE SESLENİYORUZ"

Karaelmas “Bu mücadele sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de adil bir sosyal güvenlik sistemine kavuşması içindir. Atatürk’ün sosyal adalet anlayışıyla, Karşıyaka’dan yükselen bu sesi tüm Türkiye’ye duyurmaya kararlıyız. Emeklilerimizin refah ve saygınlığa kavuşması toplumsal bir sorumluluktur. Karşıyaka’dan tüm yurda sesleniyoruz: Emeklilerimizin hakları için omuz omuza mücadele edelim!” dedi.