Emekliler İzmir’de meydanda

İzmir’de emekliler artan hayat pahalılığı ve düşük emekli aylıklarını kabul etmediklerini belirterek meydanlara indi. İzmir Emekliler Platformu, Karşıyaka İskelesi karşısındaki "Sessiz Çığlık" eyleminin 8. gününü geride bırakırken, Tüm Emekliler Sendikası İzmir şubesi ise Konak YKM önünde oturma eylemi yaptı.

İzmir Emekliler Platformu yapılan açıklamada, bir ömür çalışıp emek verdikleri ülkede bugün insanca yaşayabilmek için mücadele ettikleri vurgulanırken, eylem boyunca en büyük motivasyon kaynaklarından birinin gençlerin dayanışması olduğu ifade edildi. Açıklamada, eylem alanındaki "Sessiz Çığlık" pankartının önünde fotoğraf çektirerek ve sosyal medya paylaşımlarıyla destek veren gençlere teşekkür edilerek, "Onların bu duyarlılığı, mücadelemizin sadece bugünün değil, geleceğin de meselesi olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Birlikte daha güçlüyüz" denildi. Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çekilen açıklamada, "Bugün yine haykırdık: 'TÜİK şaşırma, sabrımızı taşırma.' Mutfaktaki yangını, ev kiralarındaki artışı görmezden gelen rakamlara değil, bizlerin gerçek yaşam koşullarına bakılmasını istiyoruz. Hak ettiğimiz onurlu yaşam için mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

EMEKLİLER KONAK'TA BİR ARAYA GELDİ: EMEĞİN KARŞILIĞI SEFALET DEĞİLDİR

Konak'ta bir araya gelen emekliler, artan hayat pahalılığı, düşük emekli aylıkları, güvencesiz çalışma koşulları ve ekonomik politikaları protesto etti. Basın açıklamasını Tüm Emeklilerin Sendikası Torbalı Temsilcisi İsmet Dalmış okudu.

Açıklamada, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorunların emekliler, işçiler ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, ekonomik krizin ardından yaşanan depremlerin de mevcut tabloyu ağırlaştırdığı ifade edildi. Sanayi başta olmak üzere birçok sektörde işten çıkarmaların arttığı, güvencesiz, sigortasız ve sendikasız çalışmanın yaygınlaştığı belirtilen açıklamada, yaşam maliyetlerinin her geçen gün yükseldiği vurgulanarak, "Yaşam koşulları zorlaştı, kiralar arttı. Ağır vergiler ve artan maliyetler nedeniyle yurttaşlar büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyor" denildi.

Gençlerin çalışma yaşamındaki sorunlarına da değinilen açıklamada, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulaması eleştirildi. "İktidar emeği sömürmeyi ilke edinmiş, MESEM adı altında gençlerin emeğini çalmakta, hiçbir güvencesi ve tedbiri olmayan iş yerlerinde yaşanan kazalara ve kayıplara seyirci kalmaktadır. Meslek sahibi olmak amacıyla çalışan gençler yaşam savaşı vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Dış politika ve savunma politikalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunulan açıklamada, "İktidar sermaye sınıfını ve emperyalizmi destekliyor. Ülkemizde NATO savaş toplantısı düzenleniyor. NATO üsleri kapatılmalıdır. Ukrayna'dan Filistin'e savaş açan, kan döken ABD'yi ve onun iş birlikçilerini bu topraklarda istemiyoruz. Ülkeyi yönetenler barış adı altında savaş çığırtkanlığı yapmaktadır" denildi.

Emeklilerin ve çalışanların ekonomik koşullarına dikkat çekilen açıklamada, "İşçiler, asgari ücretle çalışanlar ve üretimi ayakta tutanlar geçinmesi imkânsız ücretlere mahkûm edilmektedir. Emeklilere yapılan zamlar yaşam maliyetlerini karşılamamaktadır. Emekliler ekonomik zorluklar nedeniyle ileri yaşlarına rağmen çalışmak zorunda kalmaktadır. Üreten biziz, kazanan biz olacağız. Emeğin karşılığı sefalet değildir. Üretmenin karşılığı yoksulluk değildir. Bizler bu düzene teslim olmayacağız, bu düzeni değiştireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Emekliler, açıklamanın ardından taleplerini de sıraladı. Talepler arasında insanca yaşamaya yetecek ücret, 5510 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesi, sendikal hakların tanınması ve güvenceli sosyal yaşam koşullarının sağlanması yer aldı.

EMEKLİ SENDİKALARI ORTAK PLATFORMDA BULUŞTU

Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK/Devrimci Emekli-Sen ve Emekli Meclisleri Sendikası, 21 Haziran 2026'da düzenlenen "Emeklilerin Ortak Geleceği Çalıştayı"nda aldıkları kararla Emekli Sendikaları Platformu'nu kurdu. Üç sendika, platformun ilk ortak eylemi kapsamında 3 Temmuz 2026'da Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirecek. Platformun dönem sözcülüğünü ise Tüm Emeklilerin Sendikası üstlenecek.