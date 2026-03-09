Emeklilerden

Giderek derinleşen ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı karşısında ayakta kalmaya çalışan emekliler, seslerini İzmir Karşıyaka'dan yükseltti. Karşıyaka Emekliler Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'de kalması ve bayram ikramiyelerinin artırılmayacağı yönündeki karara sert tepki gösterildi. Platform bileşenleri, "Ücretler olmuş pire, fiyatlar ise deve. Gitmez artık böyle, bıçak kemikte!" diyerek iktidara acil çözüm çağrısında bulundu.

"EMEKLİNİN TEK GERÇEĞİ AÇLIĞA DAYANIKLI OLMAK"

Sendikalar, siyasi parti temsilcilikleri ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Karşıyaka Emekliler Platformu, Karşıyaka İZBAN durağında toplanarak iktidara tepki gösterdi. Yapılan açıklamasında emeklilerin “enflasyon canavarının pençesinde, hayat pahalılığının kıskacında boğulduğu” ifade edilerek, “Doymak, beslenmek değildir. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için Şubat 2026 itibariyle aylık harcama tutarı 32 bin 365 TL. Yoksulluk sınırı ise 105 bin 425 TL olduğu ülkemizde, sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 1079 TL'yi aşmış durumda. 17 milyon Emekli, asgari ücretliler, kısacası yüzde 60’ımız beslenemiyoruz, açız TBMM'de görüşülen ve Ocak 2026’dan itibaren uygulanan en düşük emekli maaşı 20 bin TL zammı yetersiz kalırken, son dakika gelişmesiyle bayram ikramiyesinin artırılmayacağı kararı bizleri isyan ettiriyor! AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre; mali düzenleme teklifinde emekli bayram ikramiyesine zam yer almıyor. İkramiye 4 bin TL olarak kalacak! Bu karar, milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısını derinleştiriyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 8 bin TL'lik bu sadaka, enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Biz emekliler, sadaka değil hakkımız olanı istiyoruz” denildi.

MAAŞLAR ERİMEYE DEVAM EDİYOR

TÜİK’in verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 31,53, ENAG’a göre ise yüzde 54,14 olduğu hatırlatılan açıklamada, gıda enflasyonu yüzde 55-65 arasında, en düşük emekli maaşına ise yüzde 18,45 zam yapılarak 20 bin TL’ye çıkarıldığı belirtildi. TÜRK-İŞ’e göre açlık sınırının 32 bin 365 TL olduğu yoksulluk sınırın 105 bin 425 TL, emekli maaşının da açlık sınırının 12 bin 365 TL altında olduğu aktarıldı. Asgari ücretin 28 bin 075 TL, emekli maaşı ile fark 8 bin TL'den fazla olduğu belirtildi. Sağlık katkı paylarına 10 kat artış yapılarak ilaç zamlarının yüzde 60-80 oranında artığı belirtilen açıklamada bayram ikramiyesinin 4 bin TL’de kalarak erime devam ettiği bildirildi.

“İNSANCAN Bİ YAŞAM”

Taleplerini açıklayan emekliler, yaptıkları açıklamada, “Bu rakamlar gösteriyor ki, 20 bin TL "zam" değil, sadaka! Bütçe saraya, yandaşa akarken emekliye kaynak yok deniyor. Bayram ikramiyesinin artırılmayacağı kararı, bizlere vurulan yeni bir darbe! En düşük emekli maaşı açlık sınırının üzerinde, emeklinin sıkıntısız ve insanca yaşayabileceği bir düzeye çıkarılsın. Bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine en az 28 bin 075 TL yükseltilsin. Artırılmayacak kararı geri çekilsin! Sağlık katkı payları kaldırılsın, ilaç ve tedavi ücretsiz olsun! Banka promosyonları güncellensin, adil pay verilsin. Emekli sendikaları tanınsın, toplu sözleşme hakkı verilsin. Intibak yasası çıkarılsın, memurlara verilen seyyanen zam emeklilere de uygulansın. Sabrımız tükendi! Ücretler olmuş pire, fiyatlar ise deve. Gitmez artık böyle, bıçak kemikte! Enflasyon maaşımızı yutuyor, hayat pahalılığı bizi boğuyor, bayram ikramiyesinin artırılmayacağı kararı bizi açlığa mahkum ediyor” ifadeleri kullanıldı.