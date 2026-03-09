Emeklilerden iktidara tepki: Kaynağı kim tüketti?

Türkiye’de milyonlarca emekli artan hayat pahalılığı karşısında geçim mücadelesi verirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir hafta önce "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk. Dünyada sadece 8 ülke bütün komşularının toplamından daha büyük ekonomiye sahip. Türkiye'de bunlardan biri" dediği sözler gerçek tablodan uzak kaldı. DİSK’e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası (DEV Emekli-Sen) Çiğli Temsilcisi Sait Temur, AKP Grup Başkanvekili’nin de emekli ikramiyelerine bu yıl zam yapılmayacağını “kaynak yetersizliği” gerekçesiyle açıkladığını hatırlattı. Temur, “Geçtiğimiz günlerde AKP Grup Başkanvekili dört bin lira olan emekli ikramiyelerine bu yıl zam yapılmayacağını açıkladı ve bunu ‘kaynak yetersizliği’ ile gerekçelendirdi. Biz de soralım: Kaynağı kim tüketti?” dedi.

“20 BİN LİRAYLA GEÇİM OLUR MU?”

Sait Temur, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek iktidarın politikalarını eleştirdi. Temur, emeklilerin giderek yoksullaştığını belirterek mevcut ekonomik koşullarda emekli maaşlarıyla geçinmenin mümkün olmadığını söyledi. Temur, yaptığı açıklamada AKP’nin 24 yıllık iktidarı sürecinde çalışanların ve emeklilerin sürekli kaybettiğini belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada emekliler hayal bile kuramıyor. 17 milyon emeklinin büyük çoğunluğu aylık 20 bin liraya mahkum edildi. 20 bin lirayla geçim olur mu?” dedi. Bir zamanlar emekliliğin insanların hayatındaki en huzurlu dönem olarak görüldüğünü ifade eden Temur, uzun yıllar çalışmanın ardından gelen bu dönemin artık bir dinlenme ve güvence süreci olmaktan çıktığını dile getirdi.

“EMEKLİLİK HUZUR DEĞİL ÇİLE DÖNEMİ OLDU”

“Bugün emekliliğin huzurlu değil, adeta bir çile dönemi” haline geldiğini söyleyen Temur, “Bunu anlamak için uzun araştırmalara gerek yok. Çarşıya, pazara, kasaba, giyim mağazalarına ya da eczanelere bakmak yeterli. Evlerimize gelen elektrik, doğal gaz, su ve telefon faturalarına baktığımızda gelir dağılımındaki uçurumu açıkça görüyoruz” ifadelerini kullandı. Temur, emeklilere verilen bayram ikramiyelerine zam yapılmayacağı yönündeki açıklamalara da tepki gösterdi. Konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Geçtiğimiz günlerde AKP Grup Başkanvekili dört bin lira olan emekli ikramiyelerine bu yıl zam yapılmayacağını açıkladı ve bunu ‘kaynak yetersizliği’ ile gerekçelendirdi. Biz de soralım: Kaynağı kim tüketti?” dedi.

“PEYNİR EKMEK YERİZ SÖZÜ YAŞAM SEVİYESİNİ GÖSTERİYOR”

Temur, AKP Grup Başkanvekilinin yaptığı bir başka açıklamaya da değinerek, “ ‘Gerekirse biz de herkes gibi peynir ekmek yeriz’ diyerek topluma uygun gördükleri yaşam seviyesini ifade etti” diye konuştu. Emeklilerin toplumun en onurlu ve iyi yaşamayı hak eden bireyleri olduğunu vurgulayan Temur, mevcut politikalarla bu yaşam koşullarının sağlanamayacağını söyledi. Temur, “Emekliler bu toplumun en onurlu ve iyi yaşamayı hak eden bireyleridir. Ancak bu yaşam biçiminin AKP iktidarıyla olmayacağı açıktır. Çözüm, bu düzeni değiştirmekten geçiyor. Emeklilerin önündeki tek seçenek budur” ifadelerini kullandı.