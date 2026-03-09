İran devlet medyası duyurdu: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney oldu!

İran devlet medyası, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in getirildiğini duyurdu.

Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney’in “kararlı bir oyla” seçildiği vurgulandı.

Meclis ayrıca İran halkına birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Açıklamada özellikle din adamları, akademisyenler ve üniversite çevreleri başta olmak üzere tüm İranlıların yeni liderliğe bağlılık göstermesi ve ülke içinde birliklerini koruması istendi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Uzmanlar Meclisi’nin kararını “yerinde ve doğru” olarak nitelendirdi.

Galibaf, Mücteba Hamaney’i takip etmenin İran halkı için “kesin bir dini ve ulusal görev” olduğunu söyledi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani de yeni lider etrafında birlik çağrısında bulundu.

Laricani, Uzmanlar Meclisi’ne teşekkür ederek kararın “açık ve net” olduğunu ifade etti ve İran toplumunun yeni liderlik etrafında kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN 'BAĞLILIK' MESAJI

İran devlet medyasında yayımlanan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Müctaba Hamaney’e “samimi ve ömür boyu bağlılık” sözü verdiği belirtildi.

Devrim Muhafızları’nın yeni liderin talimatlarını dinleyeceği ve uygulamaya hazır olduğu vurgulananan açıklamada, Hamaney’in seçilmesinin, İran’daki İslam Cumhuriyeti sisteminin bireylere bağlı olmadığını gösterdiği savunuldu.

Açıklamada, “Bu seçim, İslam sisteminin hareketinin durmadığını ve devrim ile İslam Cumhuriyeti’nin bireylere bağlı olmadığını herkese gösterdi” ifadelerine yer verildi.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

56 yaşındaki Mücteba Hamaney, İran yönetim sisteminde uzun süredir perde arkasında etkili olduğu öne sürülen ancak kamuoyunda sınırlı görünürlüğe sahip bir isim olarak biliniyor.

1969’da Meşhed’de doğan Mücteba Hamaney, 1979 İslam Devrimi sonrası Tahran’da eğitim aldı ve ardından Tahran ile Kum kentlerinde dini öğrenim gördü.

Mücteba Hamaney’in, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile yakın ilişkileri bulunduğu ve İran-Irak Savaşı sırasında görev aldığı belirtiliyor.

ABD yönetimi, 2019 yılında yayımlanan bir kararname kapsamında Mücteba Hamaney’i yaptırım listesine almış, dini liderin bazı yetkilerini fiilen devraldığı iddiasını gündeme getirmişti.

İran Anayasası, dini liderin üst düzey dini otoriteye sahip bir din adamı olmasını şart koşuyor.

Mücteba Hamaney’in henüz “Ayetullah” seviyesinde olmaması ve İran’daki yönetim sisteminin monarşiye karşı kurulmuş olması, baba-oğul geçişini tartışmalı hale getiriyor.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın yeni liderinin uzun süre görevde kalamayacağını öne sürdü.

ABC News’e konuşan Trump, “Bizim onayımız olmadan uzun süre görevde kalamaz” dedi.

Trump ayrıca İran’ın yeni liderinin belirlenmesi sürecinde ABD’nin etkili olması gerektiğini savunarak, “Her 10 yılda bir geri dönmek istemiyoruz. Ülkesini savaşa sürüklemeyecek bir lider görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump daha önce CNN’e verdiği bir röportajda ise İran’da dini bir liderin görev yapmasına karşı olmadığını söylemişti.