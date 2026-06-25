Emeklilerden ortak mücadele çağrısı: Sadaka artışlarını kabul etmiyoruz

İzmir'de emekliler, artan hayat pahalılığı ve düşük emekli aylıklarına dikkat çekmek amacıyla Karşıyaka İskelesi'nde bir araya geldi. İzmir Emekliler Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasını platform sözcüsü Kenan Işık okudu. Emekliler adına konuşan Işık, mevcut ekonomik politikaların emeklileri ve emekçileri yoksulluğa sürüklediğini belirterek, "Tek adam rejiminin yürüttüğü ekonomi politikaları, zenginliği bir avuç patrona ve sermaye sınıfına aktarırken, emekliler, emekçiler ve işçiler derin sefalete ve açlığa sürüklenmektedir" dedi. Emeklilerin yıllarca çalışarak elde ettikleri hakları talep ettiklerini ifade eden Işık, "Bizler gençliğimizin en verimli yıllarında, alınterimizden ve emeğimizden bizlere emeklilikte verilecek diye kesilen haklarımızı istiyoruz. Sermaye sınıfına peşkeş çektiğiniz primlerimizi geri istiyoruz" diye konuştu.

Emeklilerin sadaka değil, insanca yaşam koşulları talep ettiğini vurgulayan Işık, "Biz emekliler sadaka ve ulufe istemiyoruz. Yüzdelik sadaka artışlarını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR YAŞAM İSTİYORUZ"

Emeklilerin temel taleplerini sıralayan Işık, "İnsanca yaşamak, yeterli beslenmek, barınmak, parasız sağlık, parasız ulaşım ve sosyal hayata katılmak istiyoruz" dedi. Kapitalist politikalara karşı ortak mücadele çağrısı yapan Işık, tüm emeklileri ve emekçileri İzmir Emekliler Platformu çatısı altında birleşmeye davet ederek, "Şunu çok iyi biliyoruz. Bizim kurtuluşumuz işçi-emekçi sınıfının ortak mücadelesiyle olacaktır" diye konuştu.

Açıklamada, emekli aylıklarının açlık ve yoksulluk sınırının üzerinde olması, emekten ve halktan yana bir bütçe hazırlanması, intibak yasasının çıkarılması, 3600 ek göstergenin tüm emeklilere uygulanması, sağlıkta katkı paylarının kaldırılması ve emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi istendi. Açıklamanın sonunda ise "Taleplerimiz karşılanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşasın emeklilerin onurlu mücadelesi. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" denildi.