Emeklilerden tepki: Dünya duydu, iktidar duymadı

Emeklilere yönelik düzenlemelere ilişkin bir kez daha iktidara çağrıda bulunan Tüm Emeklilerin Sendikası 2017, 20 bin TL seyanen zam talebi ile Konak'ta bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Halk kürsüsü de kuran Emekliler, İktidarın sağlık, ekonomi, adalet, eğitim, kadın hakları, insan hakları, doğa talanı ve özelleştirme politikalarını puanlayarak, yandaşa peşkeş ve doğa talanı politikası dışında hepsine sıfır verdi. Açıklamada sık sık, "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Özgür laik demokratik Türkiye", "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganları atıldı.

Açıklamayı dönem sözcüsü Fadıl Gezen okudu. Bugüne kadar sürdürdükleri “emekliye bütçe” taleplerinin AKP iktidarı tarafından görmezden gelindiğini belirten emekliler, emekli aylıklarının günün ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

"DÜNYA DUYDU İKTİDAR DUYMADI"

Türkiye’nin dört bir yanında oturma eylemleri düzenlediklerini ifade eden Gezen, “Her gün ülkenin ortalama 60 noktasında demokratik eylemlerle sesimizi yükselttik. Dünya duydu ama saraylarında yaşayan iktidar duymadı” dedi.

Emeklilerin ağır kış şartlarında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını dile getiren Gezen, “Emeklilerimiz hiç değilse bir bardak çay, bir sıcak çorba içebilsin. Soğukta battaniyelere sarılmak yerine evlerini ısıtabilsin. Bir lokma, bir hırkaya muhtaç kalmasınlar diye mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin talebinin net olduğunu vurgulayan Gezen, “Her emeklinin aylığına derhal 20 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır” diye konuştu. Geçen yıl bütçede emekliler için ayrılan paydan 282 milyar lira kesinti yapıldığını öne süren Gezen, bu tutarın da eklenerek emekli maaşlarına yansıtılması gerektiğini söyledi.

En düşük emekli aylığına yapılan 1062 liralık artışı da eleştiren Gezen, bu düzenlemeyle en düşük maaş alan emekli sayısının 4 milyondan 5 milyona çıktığını, toplam emeklilerin yaklaşık yüzde 30’unun en düşük aylığa mahkûm edildiğini ifade etti. “Yani hepiniz en dipte, yoksulluk aylığında eşitleneceksiniz deniyor” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda teklifin muhalefetin tüm itirazlarına rağmen değiştirilmeden geçirildiğini kaydeden Gezen, “Bu teklif ayıplı bir tekliftir. Bu ayıba ortak olan herkese itirazımız sürecek” ifadelerini kullandı. CHP milletvekillerinin Meclis’i terk etmeyerek oturma eylemi yaptığını hatırlatan Gezen, iktidarın buna rağmen çağrılara kulak tıkadığını söyledi.

Gezen, “Açlık kader değildir. Sadaka değil toplu sözleşme” diye konuştu.