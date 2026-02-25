Okulda 'ilahi' dayatmasına tepki gösteren veli ifadeye çağrıldı

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin "Kâbe’de hacılar Hu der" ilahisi ile değiştirmesine tepki gösteren veli Soner Akbal'ın ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Okulda okuyan bir öğrencinin velisi olduğunu belirten Akbal, videonun ardından tehdit ve hakaretlere maruz kaldığına dikkat çekti.

BirGün'ün haberine göre, Akbal, “Videoda ‘Burası tarikat ya da dergâh değil’ demek isterken Kâbe demem doğru değildi. Fakat ben okuldaki laiklik karşıtı uygulamalara tepki gösterdim. Eşit yurttaşlığı savunuyorum. Bu okulda farklı mezhep, farklı inanca mensup veya hiçbir inanca inanmayan kişiler var. İlahiler dinimizin bir parçası ancak ilahinin dinleneceği yer okul değil” dedi.

AKBAL NE DEMİŞTİ?

Veli Soner Akbal, sosyal medyada paylaştığı videoda Okul Müdürü Cüneyt Dağ ile yaşadığı tartışmayı görüntülenmişti.

Akbal videoda müdüre tepkisini "Böyle bir parçayı zil sesi yapamazsınız! Siz bir eğitimcisiniz, çocukları böyle bir durumda bırakamazsınız. Madem öyle, 12 İmamlar orucunda veya diğer önemli günlerde de aynı hassasiyeti gösterecek misiniz?" ifadeleriyle göstermişti.