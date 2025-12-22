En uzun geceyi İzmirliler aydınlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Yarımküre’de yılın en uzun gecesi ve kış gündönümü olarak kabul edilen 21 Aralık’ta, “Işığını Al Gel” sloganıyla En Uzun Gece Koşusu düzenledi. 6 bin 500 metrelik koşuya 2 bin koşucu, 500 bisikletli katıldı. Katılımcılar geceyi aydınlatan koşu öncesinde Saat Kulesi önünde ısındı, start ise 21.12’de Konak Vapur İskelesi önünden verildi. İzmirliler, vücutlarına sardıkları ışıklar, ışıklı şapkalar ve kostümlerle geceyi aydınlattı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı paralelindeki bisiklet ve yürüyüş yolu üzerinden yapılan etkinlik, İnciraltı Kent Ormanı Engelliler Parkı’nda sona erdi.

Koşunun bitiminde ise katılımcılara anı madalyası verildi. Koşucular, İnciraltı Kent Ormanı Engelliler Parkı’nda düzenlenen etkinliklerle eğlendi.