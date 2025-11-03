Evrensel'e kurşunlu saldırının azmettiricisi için dosya savcılığa gönderildi

Evrensel Gazetesi’nin İzmir Bürosu’na 13 Ağustos gecesi düzenlenen silahlı saldırının davası bugün İzmir Adliyesi 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İzmir Adliyesi 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Evrensel Gazetesi’nin tabelasına ve kapısına 10 el ateş eden İsa Can Biler, karakolda alınan ifadesini tekrarlarken, olay gününü hatırlamadığını, sarhoş olduğunu ve bilinçli şekilde hareket etmediğini iddia etti.

Biler, gençlik hevesiyle silah aldığını ve bu olayın yaşandığını söyledi. Hakim, Biler’in tutukluluğunun devamına karar verirken, olay yerine şahsi getiren İbrahim Halil Yapıcı ile ilgili adli kontrol talebi kapsamında imza verme yükümlülüğü kaldırıldı; yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İkinci duruşma 1 Aralık, saat 10.30'a ertelenirken, Evrensel gazetesinin davaya katılma talebi kabul edildi. Olayın azmettiricilerinin ortaya çıkarılması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verildi.