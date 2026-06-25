Evrensel'e saldırı davasında sanık için zorla getirme kararı

Evrensel Gazetesi’nin İzmir bürosuna yönelik 13 Ağustos 2025'te gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin davanın 4. duruşması İzmir 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, TGS İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, Emek Partisi İzmir İl Başkanı Elif Çuhadar, Evrensel Gazetesi'nin avukatları, Evrensel çalışanları ve gazeteciler takip etti. Katılan taraf avukatları, saldırının arkasındaki azmettiricilerin ortaya çıkarılması ve eksik delillerin tamamlanmasına yönelik taleplerini yineledi. Mahkeme, duruşmalara katılmayan sanık İsa Can Biler'in bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek davayı 14 Eylül’e erteledi.

"HAKİKATİN PEŞİNDEN GİDECEĞİZ"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, davanın siyasi bir boyut taşıdığını dile getirerek, "Bugün siyasi bir davaya dönüşmüş olan bu duruşmayı izledik. Gerçekten basit bir adli vaka gibi gösterilmeye çalışılan bu davanın ucunun nerelere kadar gittiğini görmek için çok da özel ayrıntılara bakmaya gerek yok. Ortada sadece maşalar var ve bizi bu maşalarla baş başa bırakmaya çalışıyorlar. Ne bu koşullar ne de yapılanlar bizi korkutabilir. Bugün gazetenin kapısına sıkılan kurşunlara sessiz kalırsak, yarın o kurşunlar insanların bedenlerine yöneltilecektir. Buna asla izin vermeyeceğiz. Hakikatin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Korkacak olan biz değiliz, sizsiniz” dedi.

"HABERLERİMİZİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu ise saldırının basın özgürlüğüne yönelik olduğunu belirterek, "Bu kurşunlanma vakası ilk olduğunda, 'Neden Evrensel?' sorusu belki birçok kişinin aklına gelmiştir. Çünkü öteki olanın, sesi kısılmak istenenin sesi olmuştur Evrensel. Bu yüzden de birçok kesimi defalarca rahatsız etmiştir. Gazeteciler her zaman halkın ve haklı olanın yanında olmak için mücadele etti. Bazı çevreleri rahatsız etmeye devam edeceğimizi de biliyoruz. Ancak bunun münferit bir olay olmadığını, basın özgürlüğüne, gazeteciliğe ve mesleğimize karşı ciddi bir gözdağı olduğunu defalarca yüksek sesle ifade ettik. Evrensel hiçbir zaman yalnız değildir” diye konuştu.

“SALDIRININ ARKASINDAKİ GÜÇLERİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Evrensel Gazetesi'nin avukatı Barış İpek ise taleplerini bir kez daha yinelediklerini belirterek, "En başından beri gazeteye yapılan bu saldırının arkasındaki asıl güçlerin ortaya çıkarılmasını istediğimizi söylüyoruz. Bugün mahkemede yargılanan iki sanığın üzerine hukukun yıkılıp dosyanın kapatılmasını istemiyoruz. Taleplerimizi iletmeye ve saldırının arkasında hangi güçler ve kimler varsa bunların açığa çıkarılması için mücadelesini vermeye devam edeceğiz” dedi.