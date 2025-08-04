Ferdi Zeyrek’in adı, Antalya Muratpaşa’da yaşatılacak

Muratpaşa Belediyesi, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adını Çağlayan Mahallesi’ndeki bir parka verdi.

Muratpaşa Belediyesi, Ferdi Zeyrek’in adını ilçede yaşatmak için anlamlı bir karar aldı. Belediye Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısında, Çağlayan Mahallesi’nde kapalı pazar yerinin yanında, 2032 ve 2034 sokakların kesişiminde yer alan parka “Ferdi Zeyrek Parkı” adı verildi.

Yaklaşık 3 bin 400 metrekarelik parkta modern çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları bulunuyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Onun adını Muratpaşa’da yaşatmak bizim için bir onurdur. Bu park, Zeyrek’in anısını gelecek nesillere taşıyacak” dedi.