Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay’ın isimleri Kıbrıs’ta yaşayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve kardeş şehir KKTC Güzelyurt Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Güzelyurt Meslek Edindirme Merkezi (GÜZ-MEK), düzenlenen törenle kapılarını açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir ilk olma özelliği taşıyan merkezin açılışına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve devlet erkanı katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Güzelyurt Meslek Edindirme Merkezi (GÜZ-MEK) açılış törenine ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜZ-MEK, kadınların meslek sahibi olması, yerel üretime dahil edilmesi ve aile ekonomisine katkı sağlaması amacıyla kuruldu. Merkez bünyesinde dikiş-nakış ve örgü bebek yapımı, boncuk takı tasarımı ve seramik, bilgisayar eğitimleri gibi pek çok branşta kurslar verilecek.

“KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİMİZ SARSILMAZ BİR BAĞDIR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, merkezin tarihi önemine dikkat çekti. Daha önce okul ve kreş olarak hizmet veren binanın artık bir mesleki eğitim merkezi olduğunu belirten Özçınar, projenin Osmanlı mirasını koruma ve yaşatma açısından kıymetli bir adım olduğunu vurguladı. Özçınar, Manisa ile olan kardeş şehir bağının siyasi dönemlerin ötesinde bir gönül bağı olduğunu ifade ederek, “Bu bağ ebediyete kadar sürecektir” dedi. Özçınar konuşmasının sonunda, projede emeği olan ancak hayatını kaybeden merhum belediye başkanları Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay anısına bahçeye dikilen zeytin ağacıyla hatıralarını yaşatacaklarını belirtti.

“MERHUM BAŞKANLARIMIZIN HATIRALARI YAŞATILACAK”

1980 yılında temelleri atılan kardeş şehir dostluğunun, aradan geçen yıllar boyunca güçlenerek devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu kardeşliğin üstüne koyarak bugünlere gelmiş olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Başkan Dutlulu, “Bir yanımız buruk. Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay başkanımızla birlikte iş birliği protokolü kapsamında GÜZ-MEK Projesi’ni hayata geçirmeyi planlıyorduk. Ne yazık ki Ferdi Başkanımızı elim bir kaza sonucu çok genç yaşta kaybettik, kısa süre sonra da Gülşah Durbay başkanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Bu anlamlı süreçte, her iki değerli başkanımızın anısını yaşatmak adına bahçeye zeytin ağacı dikilmesine öncülük eden Mahmut Özçınar’a yürekten teşekkür ederim. Başkanlarımızın hatıralarının bu şekilde yaşatılması bizleri son derece duygulandırmış ve mutlu etmiştir” dedi.

“MAS-MEK İLE 2 BİN 500 KURSİYERE HİZMET VERİYORUZ”

Belediyelerin kültürel ve sosyal işler yapması gerektiğini vurgulayan Dutlulu, MAS-MEK ile bu sorumluluğu yerine getirdiklerini ve bu alanda 65 farklı branşta kurs düzenleyerek, 2 bin 500 kursiyere hizmet verdiklerini söyledi. Dutlulu, “Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla bugüne kadar 35 bin kadın, genç ve çocuğa kültür, sanat ve meslek edindirme alanlarında eğitimler sunduk. İnsanlara dokunabilmenin en güzel yanı, özellikle gençlerimize nitelikli hobiler kazandırarak onların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez GÜZ-MEK adıyla kurulan bu merkez, Mahmut Başkan’ın döneminde hayata geçirilmiş ve önemli bir sosyal projeye dönüşmüştür” diye konuştu.

DEVLET ERKANINDAN TAM DESTEK

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güzelyurt’un her geçen gün daha da güzelleştiğini ve hükümet olarak belediyelerin projelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ise mesleki eğitimin toplumsal kalkınmadaki önemine vurgu yaparak projede emeği geçenleri tebrik etti.

Yapılan konuşmaların ardından GÜZ-MEK binası protokol üyelerinin katılımı ile kesilen kurdele sonrasında hizmete açıldı. Binayı gezen Başkan Dutlulu ve beraberindeki protokol üyeleri, yapılan eğitimler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

FERDİ ZEYREK VE GÜLŞAH DURBAY’IN İSİMLERİ YAŞATILACAK

Törende binanın bahçesinde yer alan zeytin ağacının altında merhum başkanlar Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay’ın isimlerine yer verildi. Sonsuza dek yaşayacak olan isimler için zeytin ağacına protokol üyeleri tarafından su verildi.