İran ordusundan 'Netanyahu' açıklaması: 'Hayattaysa öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz'

İran ordusundan 'Netanyahu' açıklaması: 'Hayattaysa öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz'

15.03.2026 08:23:00
Güncellenme:
AA
İran ordusundan 'Netanyahu' açıklaması: 'Hayattaysa öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz'

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

"SALDIRILARA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

"BAŞBAKAN İYİ DURUMDA"

AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan "Netanyahu'nun öldürüldüğü" iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sormuş; yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda" ifadesine yer verilmişti.

Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterilmişti.

İsrail’de savaş sonrası anket: İran gerilimi Netanyahu’ya yaradı mı?
İsrail’de savaş sonrası anket: İran gerilimi Netanyahu’ya yaradı mı? İsrail’de yayımlanan son kamuoyu yoklamalarına göre İran’a yönelik askeri operasyon Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi konumunu güçlendirmedi. Anketler, Netanyahu’nun koalisyonunun hükümet kurmak için gerekli çoğunluğun altında kaldığını gösteriyor.
İsrail Başbakanlık Ofisi: Netanyahu'nun öldürüldüğü iddiaları yalan
İsrail Başbakanlık Ofisi: Netanyahu'nun öldürüldüğü iddiaları yalan İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı.
Netanyahu’dan İran mesajı: Beklediğimizden çok daha fazla üstünlüğe sahibiz
Netanyahu’dan İran mesajı: Beklediğimizden çok daha fazla üstünlüğe sahibiz İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile Hizbullah lideri Naim Kasım’a yönelik üstü kapalı tehditte bulundu. Netanyahu, “Bir sigorta acentesi olsaydım bu iki kişiye hayat sigortası yapmazdım” ifadelerini kullandı.