Ferdi Zeyrek vefatının 52. gününde anıldı

Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Başkan Ferdi Zeyrek, vefatının 52. gününde çeşitli programlarla anıldı. Çatal Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılan programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ile belediye bürokratlar ve yurttaşlar katıldı. Kabir ziyaretinin ardından Zeyrek Ailesi tarafından düzenlenen lokma hayrı yapıldı. Manisa’da merhum Başkan Zeyrek’in öncülüğünde açılan Kent Lokantası şubelerinde de yurttaşlara ücretsiz yemek ikram edildi. Anma programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık 2 bin kişilik hayır yemeği dağıtıldı.

Hayır yemeğine, Ferdi Zeyrek’in ailesinin yanı sıra CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları ile Manisalılar katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki programın ardından Hatuniye Camii’nde okunan mevlit ile merhum Başkan Ferdi Zeyrek dualarla yad edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, “Merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek’i, vefatının 52. gününde Manisa’mızda dualarla andık. Onun aziz hatırasını ve bıraktığı değerleri yaşatmaya daima devam edeceğiz. Gönüllerde silinmez izler bırakan Başkanımızı rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.