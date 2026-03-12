Fethiye’de sağlık çalışanlarının objektifinden sanat şöleni: 14 Mart sergisi açılıyor

Fethiye’de 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, sağlık sektöründe görev yapan profesyonellerin sanatsal yeteneklerini sergileyeceği özel bir sergi düzenleniyor. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) bünyesinde faaliyet gösteren IMPC tarafından organize edilen etkinlik, doktorlardan paramediklere kadar pek çok sağlık çalışanını fotoğraf sanatı çatısı altında buluşturuyor.

DOĞADAN TIP TEMALI KOMPOZİSYONLARA GENİŞ YELPAZE

Sergide; doğa manzaraları, hayvan figürleri, insan portreleri ve soyut kompozisyonların yanı sıra tıp dünyasının içerisinden çekilmiş sanatsal fotoğraflar yer alacak. Türk ve yabancı sağlık çalışanlarının imzasını taşıyan eserler, izleyicilere tıp insanlarının yoğun çalışma temposu dışındaki duyarlı ve sanatsal dünyasını tanıma fırsatı sunacak.

AÇILIŞ ÖZER OLGUN KÜLTÜR MERKEZİ'NDE

Etkinliğin resmi açılışı, 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Fethiye’deki bu anlamlı sergi; Fethiye Belediyesi, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatçıları Derneği (FEFSAD), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nin iş birliği ve katkılarıyla hayata geçiriliyor.

IMPC: TIBBI SANATLA BİRLEŞTİRİYOR

2023 yılında FIAP onayıyla kurulan ve 2024 yılı itibarıyla küresel düzeyde faaliyet göstermeye başlayan IMPC (International Medical Photographers Club), tıp ve paramedikal meslek mensuplarının sanatsal deneyimlerini paylaşmalarına zemin hazırlıyor. Fethiye'deki bu sergi, kulübün Türkiye’deki sanatsal hareketliliğini yansıtan en önemli duraklardan biri olarak dikkat çekiyor.