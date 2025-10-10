Fethiye Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı

Fethiye Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi açık alan bölümünde coşkulu anlara sahne oldu. 7 farklı ülkeden gelen yaklaşık 400 dansçı, Fethiye’de kültürlerin ve dostluğun buluştuğu unutulmaz bir performans sergiledi. Programa Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal, belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanı dolduran izleyiciler, renkli kıyafetleri ve enerjik danslarıyla sahneye çıkan ekipleri büyük bir ilgiyle takip etti.

Festivalde yer alan ekipler, ülkelerine özgü halk oyunlarını sergileyerek izleyenlere adeta kültürler arası bir dans şöleni yaşattı. Etkinliğe Türkiye’nin yanı sıra 7 farklı ülkeden katılan toplam 18 dans grubu damgasını vurdu.