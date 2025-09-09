Foça’da CHP’ye abluka tepkisi

İzmir-Foça Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla biraraya gelen Foçalılar, CHP İstanbul il Başkanlığına mahkeme tarafından kayyım olarak Gürsel Tekin’in atanması ve İl binasının polis ablukasın alınıp partililerin içeri alınmaması Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda protesto edildi. Foça Emek ve Demokrasi Güçleri pankartı arkasında toplanan kitle eylemde, “Darbeye Kayyuma Hayır”, “Yaşasın Demokrasi Mücadelemiz” ve “Karanlığa Teslim Olmayacağız” sloganları atılırken, “Demokrasi” harflerinden oluşan döviz taşındı.

Yaşanan sürecin sadece belediyelere kayyum atayıp başkanlarının tutuklamasının ötesine geçtiği belirtilen açıklamayı Emek ve Demokrasi Güçleri adına Özgül Turunçoğlu okudu.

CHP’nin tüzel varlığının yok sayıldığını söyleyen Turunçoğlu ; “Seçme-seçilme hakkını gasbeden, demokratik kazanımları ortadan kaldıran ve toplumsal-siyasal sonuçlar doğuracak açık bir darbedir.” İfadesini kullandı.

MİLYONLARCA OY YOK SAYILDI

Milyonların oyuyla temsil edilen bir partinin iç dengeleriyle oynayarak çatışmaların körüklendiğini söyleyen Turunçoğlu, “Muhalefeti bölmek ve rejim karşıtı dinamikleri zayıflatmak hedeflenmektedir. Bölgesel düzeyde Saray iktidarı, Ortadoğu'daki paylaşım savaşından nemalanmak için savaş siyasetini diri tutuyor. Suriye'yi Osmanlı'dan kalma ata toprağı gibi sahipleniyor, ülkenin iç dizaynında kendisini yetkili görüyor. Taliban–IŞİD artığı çetelerin yönetime taşınmasına, Suriye'de Alevi ve Dürzîlere yönelik saldırılara, İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliama sessiz kalması bu yayılmacı planlarla uyumludur. ABD ile uyumlu biçimde Türkiye sermayesine bölgesel alan açmayı hedeflemektedir” diye konuştu.

BEKLENTİ POLİTİKASI UYGULANIYOR

İktidarın, içeride gerilim siyasetini artırarak muhalefeti bölmeyi, emekçilerin artan hoşnutsuzluğunu bastırmayı hedeflediğine dikkat çeken Turunçoğlu, “Halkın değişim umudunu dağıtmayı amaçlıyor. Son demlerini yaşayan iktidarın siyasi partilere, örgütlülüklerimize, demokratik kazanımlarımıza yönelik saldırı politikaları ile bizi yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkûm eden, doğamızı yağmalayan, emperyalist şirketlere peşkeş çeken politikaları birbirinden bağımsız değildir.” dedi.

DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ YÜKSELTECEĞİZ

Faşizan tahkime karşı mücadeleyi yükselteceklerine vurgu yapan Turunçoğlu “Dün HDP/DEM'e yapılanların bugün CHP'ye yönelmesi ile iktidarın tüm muhalefeti hedef aldığını biliyoruz. Nasıl dün DEM belediyelerine kayyum atanırken saldırının hepimize yapıldığını söylüyorsak bugün de bir kez daha hedefi kim olursa olsun halk iradesine, demokrasiye, eşitliğe yapılmış her müdahalenin biz emekçilere, demokrasi ve barış güçlerine, hepimize yapıldığını biliyoruz.” diye konuştu.

Turunçoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Bu müdahalelere karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha söylüyoruz. Halkın öfkesi ve mücadelesi gün geçtikçe büyüyor. Bizler bu mücadeleyi büyütmeye, Saray iktidarını tarihe göndermek için direnmeye devam edeceğiz. Demokrasi ve özgürlük mücadelesini içeride ve dışarıda yükselterek sürdüreceğiz.”