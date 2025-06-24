Foça’da zeytinlik tepkisi: Toprağımızı vermeyeceğiz

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, AKP’li milletvekilleri tarafından komisyona sunulan ve enerji, ulaşım ve madencilik gibi sektörlerde yatırım süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan ve kamuoyunda “Talan” olarak anılan torba kanun teklifi meclise getirilmesine tepki gösterdi. Platformun “Topraklarımıza, bugünümüze, geleceğimize göz diken sermayenin yasa teklifine geçit vermeyeceğiz” çağrısıyla Foça PTT önünde bir araya gelen yurttaşlar, “Sömürge Yasasına Hayır”, “Havama Suyuma Toprağıma Zeytinime Dokunma”, “Zeytin Yaşam Madenler Ölüm” ve “Talan ve İhanet Yasa Taslağı Geri Çekilsin” sloganlarıyla , Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanına yürüdü.

Burada Platform adına konuşan Ramis Sağlam, yasa teklifinin, kamuoyundan kaçırıldığını, topluma karşı, maden ve enerji şirketlerinin çıkarı için, toplumdan ve temsilcilerinden gizli hazırlandığını belirterek, “Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na sevk edilmiş; 26 saat aralıksız süren ve insani çalışma koşullarının hiçe sayıldığı toplantıda tek bir noktası bile değiştirilmeden geçirilmiştir. Teklifi Meclise sunulunca gören, Baroların, çiftçilerin, ekoloji örgütlerinin, bilim insanlarının, yurttaşların, muhalefet partilerinin itirazları yok sayılmıştır. Teklif, bütün ülkemizi, bugünümüzü, geleceğimizi, insanları, canlıları; beslenme, barınma, temiz suya ulaşma hakkı başta olmak üzere yaşam hakkının zeminini geri dönülmez bir biçimde tahrif edecektir” ifadesini kullandı.

“‘ACELE KAMULAŞTIRMA’ ADI ALTINDA ÖZEL ŞİRKETLERE TESLİM EDİLİYOR

Enerji projeleri için çiftçinin tapulu toprağı “Acele Kamulaştırma” adı altında özel şirketlere teslim edildiğini ifade eden Sağlam, “Zeytinlikler Madenciliğe Açılıyor. 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu fiilen askıya alınıyor. Ormanlar ve kamu arazileri, otlaklar RES, GES, HES ve JES projeleri için şirketlere kolayca tahsis ediliyor. Ağaçlandırma, doğa koruma yükümlülükleri uygulanmaz hale getiriliyor. Projeler için gerekli olan çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini devre dışı bırakmak üzere, kurumların görüş süresi kısaltılıyor, yanıt verilmezse “olumlu” sayılıyor Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG), diğer kamu kurumlarının yerine karar verecek olağanüstü yetkiler veriliyor” dedi.

TOPRAĞIMIZI ZEYTİNİMİZİ TESLİM ETMEYECEĞİZ

İktidar bu kanun teklifi ile yurttaşa, en temel insan haklarına ve doğaya adeta savaş ilan ettiğini belirterek sözlerine devam eden Sağlam; “Kanun teklifinin tek bir maddesi bile kabul edilemez. Kesinlikle geçit vermeyeceğiz! Biz, yurttaşlar olarak bu kanun teklifinin Meclis’ten geçmemesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Toprağımızı vermeyeceğiz! İşgal, talan ve sömürü kanun teklifini geri çektireceğiz! Tüm vatandaşları birlik olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.