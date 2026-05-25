Foça Emek ve Demokrasi Güçleri: Faşizmin inşasına geçit vermeyelim

"Mutlak butlan" kararına karşı ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Foça’da, “Faşizmin inşasına geçit vermeyelim” eylemi gerçekleştirildi. Foça Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar mutlak butlan kararına karşı bildiri dağıtımı yapıp, Foça Reha Midilli Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi.

"FİİLİ YARGI DARBESİDİR"

Eyleme katılanlar yaşananların “tek partili bir sistem kurma hamlesi” olduğunu ifade etti. CHP Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararı, iktidarın siyaseti ve muhalefeti yargı eliyle dizayn etmek olduğunu belirten Foça Emek ve Demokrasi Güçleri adına ortak açıklamayı Mevlüt Ülgen okudu. Kararın demokratik siyasete açık bir müdahale olduğunu ifade eden Ülgen, “Halk iradesine yönelik ağır bir vesayet girişimi ve fiili bir yargı darbesidir. Sandıkta ve parti iradesiyle ortaya çıkan tercihleri yargı eliyle yok saymak, tartışmalı hale getirmek, yalnızca bir siyasi partiye değil, doğrudan demokratik düzene müdahaledir" dedi.

"DARBE BÜTÜN OLARAK DEMOKRASİYEDİR"

Foça Emek ve Demokrasi Güçleri olarak CHP'nin kongrede seçilmiş meşru yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını belirten Ülgen, “Darbenin yalnızca CHP'ye değil, demokrasiye ve anayasal hukuk devletine, kısaca tüm halka karşı yapıldığını bir kez daha belirtmek istiyoruz. Eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye için demokrasi, emek, ekoloji ve adalet mücadelesi veren tüm güçleri ortak mücadeleye çağırıyoruz. İktidarın yargı eliyle siyaseti dizayn etmesine izin vermeyelim” diye konuştu.

Nihat Dirim Meydanı’nda yapılan açıklamanın ardından yüzlerce kişi Foça Reha Midilli Caddesi’nde “Darbeye karşı omuz omuza”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarıyla yürüdü. Çevre esnaf ve yurttaşlar alkışlarıyla destek verdi.