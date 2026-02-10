Foçalılardan Migros Depo işçilerine destek eylemi

İzmir’de Tüm Emeklilerin Sendikası Foça Şubesi, Foça Migros önünde Migros Depo işçilerine destek vermek için eylem yaptı. “Migros işçisi yalnız değildir”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Boykota devam direnişe selam” ve “Birleşe Birleşe kazanacağız” sloganları atıldı eylemde konuşan sendika üyesi Ramis Sağlam direnen işçilerin yanında olduklarını söyledi.

BOYKOT ÇAĞRISI

Migros işçilerinin hakları verilinceye kadar Migros’tan alışveriş yapmayacaklarını belirten Sağlam, “Türkiye’nin dört bir yanında düşük ücretlere ve ağır iş şartlarına karşı direnen Migros Depo işçilerinin yanındayız. Hakları için direnen Migros depo işçilerinin yanındayız. Direnen işçiler kazanacak, dayanışma kazanacak” dedi. Migros işçilerinin hakları verilinceye kadar Migros’tan alışveriş yapmama çağrısı yapılan eylem sırasında Migros Mağazası işinde halkı boykota çağıran Sağlam, “Tuncay Özilhan işçilerin haklarını tanıyana kadar boykota devam edeceğiz. İşçi sendikalarını dayanışma ya çağırıyoruz.