Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı hizmete açıldı: Dalyan’a yeni yaşam alanı

Göreve geldikleri günden bu yana hizmete açılan 49. park olduğunu belirten Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, parkların yalnızca dinlenme alanları değil, aynı zamanda sosyal yaşamı güçlendiren ortak buluşma noktaları olduğunu söyledi.

Parkın adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığını belirten Başkan Denizli, Atatürk’ün doğaya, hayvan sevgisine ve sağlıklı yaşama verdiği önemin bu projede hayat bulduğunu ifade ederek, “Yeşil alanları, spor alanları ve can dostlarımız için oluşturduğumuz pati parkıyla buranın her yaştan ve her canlıya hitap eden bir yaşam alanı olmasını istedik. Atatürk’ün bizlere bıraktığı ortak yaşam, doğaya saygı ve dayanışma anlayışını bu parkta yaşatmayı hedefliyoruz.” dedi.

“HER PARKIMIZA BİR ANLAM KATIYORUZ”

Çeşme Belediyesi olarak açılışların yalnızca kurdele kesilen törenler olmasının ötesine geçmesini istediklerini söyleyen Denizli, her parkın kimliğine uygun etkinliklerle açıldığını belirtti.

Bu kapsamda düzenlenen sahiplendirme etkinliğinin yaz aylarında yuva bulma şansı azalan can dostlara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Denizli, “Bugünkü mutluluğumuz yalnızca yeni bir parkı kentimize kazandırmak değil, aynı zamanda can dostlarımızın sıcak yuvalara kavuşmasına vesile olmak. Açılışımızın sevgi ve dayanışmayı büyüten bir güne dönüşmesini istedik.” diye konuştu.

Etkinlikte, Çeşme Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım altında bulunan 7 köpek yeni ailelerine kavuşurken, sahiplendirme etkinliğinin sunuculuğunu oyuncu ve sanatçı İlkin Tüfekçi üstlendi.





DAYANIŞMAYLA HAYATA GEÇTİ

Başkan Denizli, parkın hayata geçirilmesinde katkı sunan Müge ve Hakan Akdoğan çiftine, Park ve Bahçeler Müdürü Kürşat Yıldırım ile belediye ekiplerine teşekkür etti. Parkın duvar resimlerini gönüllü olarak hazırlayan mural sanatçısı Ali Miri ile dış cephe boyamalarına katkı sunan gönüllü Nuran Erden’e de teşekkür eden Denizli, parkın imece ruhuyla tamamlandığını vurguladı.

AKDOĞAN: “ŞİMDİ GÖREVİMİZ BURAYI YAŞATMAK”

Parkın yapımına destek veren Hakan Akdoğan da konuşmasında, projenin fikir aşamasından açılışa kadar destek veren Çeşme Belediyesi ve Başkan Lâl Denizli’ye teşekkür etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Akdoğan, “Ata’mızın adını taşıyan bu parkı Çeşme’ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak asıl önemli olan bundan sonra burayı korumak ve yaşatmak. Bu alanın uzun yıllar mahallemize hizmet etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeşil alanları, spor alanları ve pati parkıyla hizmete giren Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı, Dalyan Mahallesi’nde her yaştan vatandaşın bir araya geleceği yeni bir sosyal yaşam alanı olarak Çeşme’ye kazandırıldı.