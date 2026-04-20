Gediz ve Nif Çayı’nda temizlik

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde etkili olan yoğun yağışlar sonrası nehir, çay ve dere yataklarında biriken rusubata karşı yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Gediz Nehri ile Nif Çayı’nın birleştiği noktada meydana gelen tıkanıklığa hızla müdahale edildi. İş makineleriyle yapılan çalışma sonucunda suyun akışı normale dönerken, bölgedeki taşkın riski de ortadan kaldırıldı.

DUTLULU: DOĞAMIZI VE ŞEHRİMİZİ KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa’mızın can damarlarından biri olan Gediz Nehri’ni ve çevresini temiz tutmak, sadece bugünün değil geleceğin de sorumluluğudur. MASKİ ekiplerimizle birlikte taşkın risklerini minimize etmek için sahada yoğun bir mesai harcıyoruz. Ancak sadece temizlemek yetmiyor; nehirlerimize ve dere yataklarımıza atılan evsel atıkların yarattığı kirliliği önlemek için hepimize görev düşüyor. Şehrimizin bereketli topraklarını ve su kaynaklarını korumak, evlatlarımıza daha yaşanabilir bir Manisa miras bırakmak için çevre yatırımlarımıza ve temizlik seferberliğimize devam edeceğiz” dedi.

EVSEL ATIKLAR TAŞKIN RİSKİNİ TETİKLİYOR

Temizlik çalışmaları sırasında, nehir yatağından çıkarılan birikintilerin içinde yoğun miktarda evsel atık bulunması dikkat çekti. Yetkililer, dere yataklarına bilinçsizce atılan çöplerin sadece çevre kirliliğine yol açmadığını; aynı zamanda su akışını engelleyerek taşkınlara zemin hazırladığını belirtti. Altyapı sistemlerinin verimli çalışması ve çevre sağlığının korunması adına vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuldu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelindeki riskli noktalarda periyodik temizlik ve bakım faaliyetlerine devam ediyor.