Gençlere yeşil gelecek yatırımı

İZSİAD’ın yeşil meslekler akademisi adı altında başlatacağı eğitim serisinin tanıtım toplantısı Ontur Otel’de yapıldı. Uslu Elektrik paydaşlığında yapılacak olan ‘Yeşil Meslekler Akedemisi’nin tanıtım toplantısına İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, aynı zamanda İZSİAD üyesi olan Uslu Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Selim Uslu ve İZSİAD üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, iklim krizi ile hızlanan yeşil dönüşüm ve ekoloji dostu üretim anlayışının mesleklerde de dönüşüme yol açtığını belirterek bu konuda sorumluluk almak istediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında bu projeye protokol imzası ile başladıklarını vurgulayan Yüksel, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uluslararası regülasyonların üreticileri ve buna bağlı olarak tüketicileri ekoloji dostu bir tutum takınmaya sevk ettiğini ifade etti. Yüksel, “Jeopolitik riskler, savaşlar sürekli ekonomilerde kartları yeniden dağıtırken, Dünyamız da bize bir mesaj veriyor. Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü koruması ve yüksek ihracat kapasitesini sürdürmesinin, bu değişimi yönetebilecek yetkinliğe sahip genç iş gücünü yetiştirmeye bağlı olduğuna inanıyoruz” dedi.

YÜKSEL: “100 GENÇ EĞİTİM ALACAK”

Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Yüksel, 18 ila 25 yaş arasındaki meslek lisesi öğrencileri, üniversite mezunları ve üniversite öğrencilerini hedeflediklerini belirterek, “Gençlerin sürdürülebilir enerji teknolojileri, döngüsel ekonomi ve yeşil üretim gibi gelişen trendlerin merkezindeki mesleklere hazırlamak istiyoruz. Çevrim içi eğitim programımızla yeşil dönüşüm odaklı geleceğin trendleri ve meslekleri hakkında gençlerimizin bilgi, farkındalık ve mesleki hazırlık düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Projenin en önemli çıktılarından biri de eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılarımızı dahil edeceğimiz Yeşil Meslekler Veri Havuzu olacaktır” diye konuştu.

USLU: “GENÇLERE YATIRIM ÜLKEYE YATIRIMDIR"

Hayata geçirilecek “Yeşil Meslekler Akademisi” projesiyle Türkiye çapında toplamda 100 gence eğitim verilmesinin hedeflendiğini belirten Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Selim Uslu, eğitim alacak gençlerin 50’sinin İzmir’den, 50’sinin ise İzmir dışından seçilmesinin planlandığını söyledi. Uslu, “Çok önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi düşünüyoruz. Gençlerimize yatırım bu ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Biz de sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu projede aktif görev almaktan dolayı gururluyuz” diye konuştu.

ŞÜKÜRER: “GENÇLERE GELECEĞE KARŞI SORUMLULUK DUYGUSUNU AŞILAYACAK”

TEV İzmir Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Sevda Şükürer ise, dünyanın ekonomik, teknolojik ve çevresel olarak büyük bir dönüşümden geçtiği bu dönemde, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamanın artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu kaydetti. Yeşil Meslekler Akademisi’nin en değerli yönlerinden birinin gençlere yalnızca bilgi ve meslek becerisi kazandırmayı değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik anlayışını, üretim bilincini ve geleceğe karşı sorumluluk duygusunu da aşılamayı hedeflemesi olduğunu vurguladı.