Gençliğe üç bilet jesti

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Art uygulaması üzerinden sürdürülen Genç Bilet kapsamında, 16-25 yaş arasındaki gençler (1 Ocak 2001 – 31 Aralık 2010) ücretsiz etkinlik biletlerinden yararlanabilecek. Başvurusu onaylanan kullanıcıların hesaplarına bir yıl boyunca kullanabilecekleri üç ücretsiz etkinlik bileti tanımlanacak.

GENÇ BİLET BEŞİNCİ DÖNEMİNE GİRİYOR

İlk kez 2022 yılında hayata geçirilen Genç Bilet uygulaması, bu yıl beşinci dönemine giriyor. İzmir’de gençlerin kent yaşamına ve kültür sanat hayatına daha aktif katılımını destekleyen proje sayesinde tiyatro oyunları, konserler, festivaller ve sahne performansları gençler için daha erişilebilir hale geliyor. Gençler; Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Bornova Âşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları başta olmak üzere birçok farklı mekânda düzenlenen etkinliklerde ücretsiz bilet haklarını kullanabilecek.

BAŞVURULAR İZMİR ART UYGULAMASI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Genç Bilet ‘26 başvuruları yalnızca İzmir Art mobil uygulamasının Android ve iOS sürümleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Sisteme girişler Bizİzmir üyeliği ile yapılırken, üyeliği bulunmayan kullanıcılar uygulama içerisindeki “Üye Ol” adımından kayıt oluşturabilecek.

Başvuru işlemleri, uygulamanın ana sayfasında yer alan “Kampanyalar” sekmesindeki “Genç Bilet ‘26” sayfası üzerinden tamamlanacak. Başvurusu onaylanan gençlerin ücretsiz bilet hakları kısa süre içerisinde hesaplarına tanımlanacak.

GENÇLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR KÜLTÜR SANAT

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genç odaklı kültür politikalarının önemli parçalarından biri olan Genç Bilet uygulaması, gençlerin kültür sanat etkinliklerine ekonomik engeller olmadan katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Gençlerin yalnızca etkinlik izleyicisi değil, kentin kültür sanat yaşamının aktif bir parçası olması hedeflenirken; ortak deneyim alanlarının çoğalması, gençlerin sosyal yaşamla daha güçlü bağ kurması ve gündelik hayatın yoğun temposu içerisinde sanatla nefes alabilecek alanlar yaratılması da projenin önemli amaçları arasında yer alıyor.