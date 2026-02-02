Gençlik, cemaat ve yeni nesil çeteler gerçeği İzmir’de konuşuldu

Unutulmaz yazarımız araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu ile Prof. Dr. Muammer Aksoy’un katledilişlerinin yıl dönümünü içine alan 24 Ocak ile 31 Ocak arasında düzenlenen 33. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube ile Konak Belediyesi iş birliği ile söyleşi düzenlendi. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapılan “Gençlik, Cemaat ve Yeni Nesil Çeteler Gerçeği” başlıklı söyleşiye gazeteciler Osman Çaklı ve İsmail Arı konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tanzer Boğan, demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve yurttaşlar katıldı.

Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Nesrin Gökdemir’ın sunumu yaptığı etkinlikte açılış konuşmalarını ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanı Elvin Sönmez, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen yaptı.

LAİKLİĞİN ÖNEMİ VURGULANDI

,Cumhuriyetin temel değerleri de olan laiklik, demokrasi, adalet, eşitlik, hukukun üstünlüğü ile düşünce ve ifade özgürlüğü vurgusu yapıldığı etkinlikte yoksulluk ve eşitsizliğin yarattığı riskler tartışıldı. Osman Çaklı ve İsmail Arı, söyleşide; cemaat yapıları ve yeni nesil çetelerin özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini, yürüttükleri gazetecilik araştırmaları ve saha çalışmaları ışığında ele aldı. Konuşmalarda; derinleşen yoksulluk ve eşitsizlikler, artan iş güvencesizliği ile laik, bilimsel ve kamusal eğitimden uzaklaşmanın yarattığı boşlukta bu yapıların bilinçli biçimde nasıl örgütlendiği somut örneklerle aktarıldı. Ayrıca bu yapıların yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda farklı güç ve çıkar ilişkileri üzerinden büyüdüğüne dikkat çekildi. Söyleşide ayrıca; laik, bilimsel ve kamusal eğitimin önemi, yerel yönetimlerin, demokratik kitle örgütlerinin, öğretmenlerin ve ailelerin sorumlulukları ile çocukları ve gençleri bu yapılardan korumaya yönelik çözüm yolları tartışıldı.