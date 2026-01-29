Gençlik, cemaat ve yeni nesil çeteler İzmir’de konuşulacak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir şubesi, Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube ve Konak Belediyesi iş birliğiyle 24–31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında “Gençlik, Cemaat ve Yeni Nesil Çeteler Gerçeği” başlıklı söyleşi düzenliyor. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’mde düzenlenecek söyleşide gazeteciler Osman Çaklı ve İsmail Arı, cemaat yapıları ve yeni nesil çetelerin özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini anlatacak.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Laik Bilimsel Eğitim Platformu bileşenleri olan Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, yaşanan sorunların ancak her çocuğa eşit fırsatlar sunan, laik, bilimsel ve kamucu nitelikli bir eğitim sistemiyle aşılabileceğine dikkat çekti. Söyleşiyle bu doğrultuda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin, Uğur Mumcu’nun toplumu aydınlatmayı esas alan araştırmacı gazetecilik mirasını sürdüren gazetecilerin paylaşımlarıyla, kamusal sorumluluğu hatırlatmayı ve güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.