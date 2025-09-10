Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü ile kadınların ayağına gidiyor

Merkezden kırsala tüm hizmetlerini ulaştırmaya çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü ile hizmeti kırsaldaki kadınlara ve çocuklara ulaştırıyor. İlk durağı Milas Bozbük olan Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü’nde kadınlar için; psikolojik ve sosyal destek görüşmeleri, sağlık ve danışmanlık hizmeti, hukuki haklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirme, güçlenme ve dayanışma buluşmaları fırsatları tanıyor. Çocuklar için ise; yaratıcı atölyeler, psikolojik destek ve rehberlik, sosyal etkinlikler ve paylaşım alanları otobüs içerisinde bulunuyor. Böylece kadınlar kendilerine yönelik destek hizmetlerinden faydalanırken, çocuklar da güvenli ve eğitici bir ortamda vakit geçirme imkânı buluyor.

MUHTAR BOĞA: BU HİZMET BANA GÜÇ VERDİ

Milas Bozbük’te Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü ile tanışan Emine Boğa, “Köyümüzde ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştık. Buraya gelen otobüs ile birlikte hem çocuklar etkinlikler yapıyor hem de bizlere bilgiler veriliyor. Bir kadın olarak bu şekilde hizmet almak çok güzel. Pilot bölge olarak seçilen Bozbük Mahalle Muhtarı Nasibe Boğa, “Çok uzun zamandır beklediğimiz bir etkinlikti, sonunda gerçekleşti ve pilot bölge olarak seçildik. Büyükşehrin kadınları ön plana alan etkinliklerinden çok mutluyuz.Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmak beni çok değerli hissettirdi. Kadınlara karşı bir pozitif ayrımcılığın Muğla’da ve Başkanımızda olduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Bu hizmet ilk kadın muhtar olarak Bozbük’te yapacağım çalışmalar için bana daha da güç verdi. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DEMİREL: ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞIYLA YOLA ÇIKTIK

Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü’nü anlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın erişilebilir hizmet anlayışıyla merkezde sunduğumuz hizmetlerin kırsaldaki vatandaşlarımıza da ulaştırılabilmesi için Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü’nü ilk kez Milas Bozbük’te hayata geçiriyoruz. Bu araçla merkeze verdiğimiz psikolojik hukuki destek hizmetleri, afet bilinciyle ilgili farkındalık çalışmalarımız, sosyologlar eşliğinde verdiğimiz hizmetleri ve bunun yanı sıra hemşire ve doktor hizmetlerimizi kırsaldaki kadın ve çocuklarla buluşturduk. Ayrıca otobüsümüzün içinde çocuklara özel atölye alanları da mevcut böylece buraya gelen kadınlar rahat bir şekilde atölyelerden yararlanma fırsatı buluyor. Bu hizmete başlarken kadın mahalle muhtarlarımıza öncelik vermiştik. Bozbük de ilk kadın mahalle muhtarı ile pilot bölge olmaya hak kazandı. Bundan sonra tüm kırsal mahalleler ile bu hizmetimizi buluşturmayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

ARAS: HİZMETİ MERKEZDEN KIRSALA ULAŞTIRIYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kırsalda yaşayan kadın ve çocukların sosyal, psikolojik ve hukuksal destek hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü projesini başlattığı söyledi. Başkan Aras; “Bizler sosyal belediyecilik anlayışımızla yalnızca şehir merkezine değil, kırsal mahallelerimize de hizmeti eşit ve adil bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaşamın her alanında güçlü, bilinçli ve desteklenmiş bireyler olarak yer alabilmeleri için gezici danışma otobüsümüzle onların kapılarına kadar gidiyoruz. Psikolojik danışmanlık, hukuki bilgilendirme, sosyal destek ve çocuklar için eğitici faaliyetleri kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Amacımız, kadınlarımızın yalnız olmadıklarını hissetmeleri, haklarını bilmeleri ve çocuklarımızın güvenle geleceğe hazırlanmasıdır. Bu hizmeti Muğla’nın en ücra köşelerine kadar ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.