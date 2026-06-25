Göcek Osmanağa’daki yapılaşmaya yürütmeyi durdurma

Muğla‘nın Fethiye ilçesindeki Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içinde yer alan ve 3. derece doğal sit statüsü bulunan Osmanağa Koyu’nda, Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş. (eski adıyla MUÇEV) tarafından yapılan çalışmalara karşı açılan davada, Muğla 3. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararda, alanın orman alanı, kumsal alanı, doğal sit alanı ile sit alanında kaldığı ancak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunmadığı belirtildi. Bölgenin imar planlarının bulunmaması sebebiyle yapı ruhsatı düzenlenemeyeceği vurgulanan kararda, “Davalı idarelerce düzenlendiği anlaşılan davaya konu yapı ruhsatı ve imar durum belgesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi. Kararda, alanın doğal sit alanı olması dolayısıyla hukuka aykırılığı tespit edilen işlemlerin uygulanması halinde, taşınmaz bakımından olumsuz sonuçlar doğurması ihtimali nedeniyle telafisi güç zararların doğabileceğinin açık olduğu ifade edildi. Kararda, ‘hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına’ karar verildiği belirtildi.