Görkem Duman: Söz konusu can güvenliği ise sorumluluktan asla kaçmam

Buca Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda Buca’nın önümüzdeki 30- 40 yılını planlayacak olan 1305 hektarlık yüzölçümlü alanı kapsayan Güney Planlama Bölgesi'ne ilişkin “1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile “Güney Planlama Bölgesi 1. Etaba İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” görüşüldü. Karar, komisyondan oy birliğiyle gelmesine rağmen mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. İmar komisyonundan oy birliği ile gelen karara AKP’li üyeler Fatih Polatoğlu, Necmi Dinç, Murat Nazlı, İsa Nezir ve Veli Balyemez oylama esnasında “ret” oyu verdi.

“BUCA’NIN GELECEĞİNİ PLANLADIK”

Planlama sürecinin şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğinin altını çizen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman sözlerini şöyle sürdürdü: “Buca'nın belki de 30 yıl, 40 yıllık bir planlarını, geleceğini hazırladık. Buradaki emeği geçen tüm belediye personelimiz, yöneticimiz ve başkan yardımcılarımıza, emeği geçen meclis üyelerimize, komisyon üyelerimize tekrardan teşekkür ediyorum. Burada biz hiçbir şeyi kapalı kapılar altında yapmadık. Her şeyi şeffaf yaptık. Altı aydır komisyonlardaydı. Altı ayda çok ciddi bir çalışma ve bunun nasıl uygulanabilir olduğunu komisyon üyelerimiz tartıştı ve en iyi noktaya taşıdılar. Burada defalarca kendileriyle görüştük. Hatta ve hatta son meclisten bu meclise kadar burada meclis salonunda, özellikle AK Parti ve MHP grubuna planlama müdürlüğümüz burada bir sunum yaptılar, detaylı bir şekilde anlattılar. Keşke burada şerh koyan meclis üyeleri o gün o toplantıya katılıp da detaylı bilgileri alsalardı, mecliste burada müdürümüze sormaya ya da burada şerh koymaya ya da gruplarının aldığı karara aykırı davranmazlardı. En azından siyasi etik ile grup kararlarına uyabilirlerdi ve buradaki şeffaflığımız da ortada. Ayrıca söz konusu can güvenliği ise, sorumluluktan asla kaçmam. Ben bu sorumluluğu da sonuna kadar üstlenirim.”

“PLANLANAN BÖLGEYİ ÜÇ KISMA AYIRDIK”

Planlama alanının oldukça büyük olduğunu bu nedenle üç ayrı bölgeye ayırarak çalıştıklarını da ifade eden Başkan Görkem Duman, “İlçemizde çok ciddi bir riskli yapı stoğu var. O yüzden kentsel dönüşüm elzem. Uygulanabilir planları da komisyon üyelerimiz aylarca tartıştı, en iyi şekilde nasıl uygulanabileceğini geliştirdiler. Ayrıca planın ölçeğinin çok büyük olduğu konuşuldu. Biz göreve geldiğimizde plan tek bölgeydi. 3 bölgeye ayırdık. Niye? Daha detaylı, daha özel, daha uygulanabilir olsun diye. Bunu önceki, bir yıl önceki komisyon üyeleri daha iyi hatırlar ve mecliste de konuşuluyordu. Kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

PLAN 14 MAHALLEYİ KAPSIYOR

Mevcut kent dokusunun yenilenmesini ve iyileştirilmesini teşvik eden plan değişikliği, Menderes Caddesi, Özmen Caddesi ve Doğuş Caddesi’nden oluşan doğu-batı istikametli ulaşım aksının güneyinde konumlanıyor. Yaklaşık 1305 hektar yüzölçümüne sahip bir alanı kapsayan plan, Buca Koop, Çamlıpınar, Mustafa Kemal, İnönü, Kuruçeşme, Yıldız, Çamlıkule, Yeşilbağlar, Göksu, Yenigün, Fırat, Atatürk, Kozağaç ve Efeler olmak üzere 14 mahalle ve İnkılap, Vali Rahmi Bey, Dumlupınar, Adatepe mahallelerinin bir kısmını kapsıyor.