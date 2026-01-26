Göz Göz İstanbul’dan istediğini alarak döndü

Göztepe FB deplasmanına şanssız gitmişti. Defansın belkemiğini oluşturan Heliton ve Bokele'nin sarı kart cezalısı olması handikaptı. Bu iki oyuncu ayrıca duran top hücum organizasyonlarında da görev alarak hücuma güç katıyordu. Üstüne üstlük defans için kulübede önemli bir aktör olan Furkan ve defansif orta alanın 11'deki oyuncusu da gribal enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yeni transfer Antunes'in de sakatlığı geçmemişti. Böylelikle Stoliov bu sezon uzun sakatlık sonrasında ilk kez Ogün'e 11'de Dennis'in görevini yüklerken, birbirinin alternatifi olan Efkan ve Olaiton'a da yine ilk kez birlikte forma verdi.

FB'de ise perşembe günü Avrupa Ligi maçında oynayan Kerem, Duran, Mert Fred ile Afrika’dan milli takımdan dönen En Nesyri'yi kulübede bırakarak başladı.

Cihan Aydın’in düdük çaldığı maçta TFF'nin "Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız" pankartıyla sahaya çıkan iki takımın ilk 11'i şöyleydi:

FB: Ederson-Yiğit, Skriniar, Osterwolde, Semedo- İsmail, Guendouzzi, Asensio-Musaba, Nene, Talisca.

GÖZTEPE: Lis-Taha, Godoi, Miroshi-Arda, Ogün, Efkan, Olaiton, Chernı-Ghiluerme, Janderson.

GÖZ GÖZ İLK YARIDA ÇABUK YEDİĞİ GOLE ÇABUK REAKSİYON VERDİ

Kolay kart çıkaran bir hakem olan Cihan Aydın, maçın hemen başında 3'te Göztepe'den Godoi, 5'te de FB'den Yiğit'e sarı kartını çıkardı. İlk yarıda Göztepe'nin sağ kanadını hallaç pamuğuna çeviren devre arası transferi Musaba 17'de golü hazırlayan isim oldu; soldan getirip kestiği topu iyi takip eden Nene takımını öne geçiren golü kaydetti:1-0. Hemen bir dakika sonra FB yine etkili geldi, Musaba bu kez kendisi vurdu; Lis'i geçen top yan direkten geri döndü. 25'te akşamın başarılı ismi Efkan'la hızlı çıkan Göz Göz skoru eşitledi; Efkan sağda akan Arda'yı gördü, onun arka direğe gönderdiği topu Janderson Yiğit'in markajına karşın ağlara göndermeyi başardı:1-1. 27'de ev sahibi ekip yine Musaba ile etkili geldi, onun ortasına Nene'nin ceza alanındaki volesini Lis çıkardı. 31'de etkili gelen taraf konuk ekip oldu; Efkan'ın gollük şutunu Ederson çıkarmayı başardı. 38'de FB'de sakatlanan İsmail yerini Fred'e bıraktı. 5 dakikalık uzatmada rakip kalede üst üste kornerlerle olan sarı kırmızılılardı. 45+4'te Efkan'ın vuruşu kornere çıktı. Kornere Arda'nın kafası ise tam çataldan geri gelirken şanslı olan taraf ev sahibi ekipti. İlk yarıda top ezici üstünlükle FB'de kalırken gol, direk ve pozisyon açısından tarafların sahadan eşit ayrılması gerçekten ilginçti. Ancak bu sadece Göztepe'nin oyun sistemi ile açıklanabilecek bir olguydu. Bunu da not etmiş olalım.

İKİNCİ YARIDA İYİ DEFANS YAPAN GÖZ GÖZ İSTEDİĞİNİ ALMAYI BAŞARDI

FB ikinci yarıya Yiğit-Mert değişikiği ile başladı. İlk 10 dakikada rakip kalede tehlikeli olan taraf konuk ekip oldu. Olaiton'un 47'deki sert şutunu Ederson direk dibinde aldı, aynı oyuncunun 50'deki şutu ise yandan dışarı çıktı. 54'te Ghiluerme ceza çizgisinde biçildi, Efkan'ın frikiği barajdan kornere çıktı. 60'ta FB etkili geldi, son olarak çekilen şut Lis'in ellerinde eridi.

Stoliov'un ilk müdahalesi 62'de geldi; iki forvet Janderson ve Guilherme çıktı, Juan ve Jeh girdi oyuna... 64'te sarı kart gören isim Efkan oldu. Göztepe'de 68'de Olaiton,Rhadney değişikliği yapıldı. 72, 74 ve 80'de sırasıyla sarı kart gören oyuncular Skriniar, Rhaldney ve Semedo oldu. 81'de Stoliov'dan skoru korumaya dönük iki değişiklik daha geldi; Uğur Kaan ve İsmail oyuna girerken Arda ve Efkan çıktı. 84'te son bölümlerde oyuna giren Kerem'in kullandığı frikiğe Mert'in kafası dışarı çıktı. 84'te sarı kart gören isim Lis'ti. 90+4'te oyuna sonradan giren Duran'ın kafası Lis'te kaldı ve maç 1-1 sona erdi.

SARI KIRMIZILILAR EKSİKLERİNE KARŞIN GÜÇLÜ RAKİBİNDEN DEPLASMANDA PUAN ALMAYI BAŞARDI.

Göztepe üç asının yokluğuna karşın şampiyon adayı rakibi FB'den deplasmandan bir puanla dönmeyi başardı. Topla az oynasa da hızlı kontratak çıkışları ve uzun toplarla karşı kalede tehlikeli oldu. Stoliov, Juan'ı son bölümlere saklayarak önce durdurup sonra vurmayı düşündü. Dört forvetini dönüşümlü oynattı diri kalmak adına.

FB ise görüldü ki geniş kadrosuna karşın aynı haftada hem lig hem Avrupa maçını fizik-kondisyon açısından kaldıramıyor. Sarı lacivertliler organize rakip defansı aşamadı. Son bölümlerdeki şuursuz baskı da sonuç getirmedi. Böylelikle şampiyonluk yarışında rakibi GS ile makas açtı.

FB karşısında aldığı puanla 36 puana ulaşan ve ligde 4. sıradaki yerini koruyan Göz Göz haftaya evinde taraftarı önünde Karagümrük'ü ağırlayacak.

GÖZTEPE'NİN MUHTEŞEM TARAFTARI CEZA ALMAMALI

Bu arada muhteşem taraftarı Göztepe'yi FB karşısında mükemmel destekledi ve maç sonunda FB'li oyuncular hızla tünele yönelirken sarı kırmızılılar ise taraftarının önüne gelerek zor bir maçta alınan puanın sevincini paylaştı. Göztepe taraftarına, tribün liderlerine naçizane önerim, takımlarını evde ateşli şekilde desteklemeleri ve rakibi de ıslık ve küfürsüz, yani ceza yemeyecek şekilde protesto etmeleri... Karagümrük maçında üç tribünde epeyce cezalı taraftar var yine. "Başkaları da bize küfür ediyor " denildiğini duyar gibi oluyorum. Yanıtım şu: Göztepeli zekidir, öyle sesler çıkarır, öyle sloganlar atar ki küfürden beterdir! Bilmem anlatabildim mi?