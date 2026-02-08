Göz Göz Konyaspor deplasmanından puanla döndü

Göztepe Konyaspor deplasmanına Arda, Efkan, Antunes ve İsmail'den yoksun olarak gitmişti. Göztepe'de de bir buçuk sezon çalışan teknik direktör İlhan Palut, bu kez üç yıl aradan sonra ikinci kez Konyaspor'la hafta içi anlaşarak yeşil beyazlıları maça hazırladı. Konyaspor taraftarı Palut'a maç öncesinde tezahüratta bulundu. O da tribünleri dolaşarak taraftara karşılık verdi.

İki takım birlikte "Futbola Aşığız Küfüre Karşıyız" pankartıyla sahaya çıktı. Göztepe şu 11'le maça başladı: Lis-Godoi, Heliton, Bokele-Ogün, Dennis, Miroshi, Krastev, Chernı-Janderson, Juan.

Konyaspor'da geçen hafta Trabzonspor'dan transfer edilen Oleigbe ile Eyüpspor'dan alınan Melih ilk 11'de forma giydi.

TEMPOLU İLK YARI

Maçın ilk yarısı oldukça tempolu geçti. Top daha çok ev sahibi ekipte olsa da Göz Göz uzun toplarla ve kontrataklarla etkili oldu.

Sarı kırmızılılar 7, 11 ve 18'de Heliton ve Miroshi'nin kafasıyla, Dennis'in önünde bulduğu topa sert şutuyla karşı kaleyi yokladı ancak sonuç alamadı. İlk dörtte birlik bölümden sonra ev sahibi ekipten etkili ataklar gelmeye başladı. Özellikle sağdan gelişen ataklarda kesilen toplar Göztepe kalesinde tehlikeli oldu. 19'da sağdan gelişen atakta altı pasa kesilen topa iki Göztepeli arasından vuran Oleigbe'nin şutunu Lis almayı başardı. 23'te kaleci Bahadır'a kontrolsüz giren Juan ilk sarı kartı gören oyuncu oldu. 26'da sağdan korner organizasyonunda top Melih'i buldu; bu oyununun sert şutunu günün başarılı ismi Lis çıkardı. Atağın devamında da gelen kafa vuruşunu yine Lis yumrukla uzaklaştırdı. 33'te şanslı olan taraf ev sahibiydi; Janderson'ın kullandığı uzun taç ön direkten arka direğe aktarıldı, inanılmaz karambolde Göztepe forvetinin kaleye gönderdiği topu Bahadır tam çizgide ayaklarıyla çıkarmayı başardı. 44'te ise konuk ekip kalesi büyük tehlike atlattı; soldan Konyaspor'un kullandığı kornerde dönen topu iyi takip eden Uğurcan'ın yakın mesafeden kafası direk dibinden dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 bitti.

DÜŞÜK TEMPOLU VE BOL SARILI İKİNCİ YARI

İkinci yarı ilk yarının aksine oldukça düşük tempoda başladı. İlk 12 dakikada atak görmedik, lontrollü oyunda top orta alanda dolaştı. İlk atak 58'de ev sahibinden geldi; Muleka'nın ceza alanından şutunu Lis aldı. 61'de yine Muleka ile gelişen atakta Göztepe defansı iyi kapanarak geçit vermedi. Stoliov'un ilk müdahalesi 69'da geldi; sağdan etkili gelen ev sahibi ataklarını durdurma kaygısıyla arada takıma katılan Krastev'i oyundan alıp yerine yine bir ara transfer ismi Musah'ı aldı. Aynı dakikada Göztepe az kalsın beklenmedik şekilde öne geçiyordu; soldan Chernı'nin kestiği topu Konyaspor defansı ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi, ancak top direk dibinden az farkla kornere çıktı. 73'te sarı kart gören oyuncu Ogün oldu. 75'te Stoliov iki forvetini birden çıkararak öndeki baskıyı diri tutma adına yerlerine kulübedeki iki forvet Jeh ve Guilherme'yi aldı. Yasin Kol, 76-82 arasında sertleşen karşılaşmada Konyaspor'dan Berkan ve Uğurcan, Göztepe'den de Jeh ve Miroshi'ye sarı kartını çıkardı. 84'te Göztepe'de iki sarı kartlı isim Miroshi ve Ogün dışarı alınırken Taha ve Uğur Kaan oyuna dahil oldu. Stoliov'un akılcı değişiklikleri son bölümlerde Göztepe'nin oyunda dengeyi kurmasını sağladı. Son bölümlerde her iki takım adına da kayda değer, sonucu değiştirecek etkili bir atak gelişmedi ve böylece maç başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.

SARI KIRMIZILILAR ARDA VE EFKAN'I ARADI

Göztepe deplasmanda zorlu rakip karşısında aldığı bir puanla 40 puana ulaşarak haftayı dördüncü sırada tamamlamayı garantiledi. Lis, Godoi, Dennis görevini yapan arkadaşları arasında çok gayretli ve diri kalarak Konya'dan bir puanla dönülmesinde fevkalade rol oynadılar diyebilirim. Janderson'ın hücumda iken artık kafasını kaldırmayı öğrenmesi gerekiyor. Göztepe, Konyaspor karşısında son haftaların formda isimleri Arda ve Efkan'ı aradı. Ogün'ün maç eksikliği ziyadesiyle hissedildi. Tabii Krastev'in ilk maçıydı henüz, ancak ümit verdi diyebilirim.

İlhan Palut, rakibinin zayıf karnı olan sol kanadını iyi analiz etmiş ki bu kanattan etkili bindirmeleri tercih etti. Bardhi ve Oleigbe ile rakip defansa ara ara zor anlar yaşattı.

GÖZ GÖZ'ÜN GELENLERİ, GİDENLERİ

Göztepe'nin maçlarında iyi hatıraları olmayan Yasin Kol bu defa dengeli bir maç yönetti. VAR'a hiç gidilmeyen ender maçlardan birini de izledik. Sarı kırmızılılar haftaya evinde Kayserispor'la karşılaşacak. Geçenlerde yazdığım gibi artık her maç final ve her maç zor. Herhalde Karagümrük maçında olduğu gibi Göz Göz haftaya pazar günü oynayacağı maçta rakibi küçümsemez.

Bu arada sona eren ara transferde Göztepe'den Ahmet ile yarım sezon takımda kalan Ruan, Olaiton, Rhadney ayrılırken genç oyuncular Zekeriya ve Tibet maç deneyimi için kiralık olarak verildi.

Genç kaleci Şamil, Brezilya alt ligden forvetler ve Guilherme, İsviçre Ligi'nden Antunes, Chsmpionchip'ten Bulgar oyuncu Krastev ve Bodrumspor FK'dan Musah da arada takıma katılan yeni isimler oldu.