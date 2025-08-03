Göz Göz lige hazır ancak gidecek yıldızlarının sancısını çekiyor

Süper Lig'de İzmir’i temsil eden Göztepe, ligde haftaya oynayacağı Rizespor maçı öncesinde transfer çalışmaları yanında hazırlıklarını da sürdürüyor.

Geçen hafta Antalyaspor'u hazırlık maçında yeni santrfor Janderson'ın golüyle 1-0 galip gelen Göz Göz,geride kalan cumartesi akşamı yine evinde oynadığı altıncı hazırlık maçında Manisa FK'yı 6-0 ile geçerken yeni transferler göz doldurdu. Janderson ve Rhadlney ikişer gol atarken diğer golleri İshole ve Miroshi kaydetti.

Seyircisiz oynanan taktik maçında Stoliov kalede Ekrem'e yer verirken,maça geri üçlüde Heliton'un sağında ve solunda Furkan ve Bokele'yle başladı. Orta alan Miroshi,Rhadney ve İshole ile kurulurken forvette Janderson'ın yanında Juan oynadı. Antalyaspor ve Manisaspor maçlarında Stoliov'un ideal 11'ini ve hamle oyuncularını belirlediğini söylemek mümkün.

ROMULO VE DENNİS'İN DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ

Kaleci transferi şimdilik rafa kalkmış gözüküyor,anlaşılan Lis ile devam edilecek.Romulo’nun gitmesi bekleniyor,o yüzden hazırlık maçlarında ve takım antrenmanlarında yer almayan bu oyuncu sadece düz koşu yapıyor. Ancak Güzelyalı Boğası'nın çok az da olsa kalma olasılığı var. Yönetim satış için koyduğu çıtayı aşağı çekmeyi düşünmüyor. Bu arada Dennis'in de gönderilme olasılığı var istenen bonservis bedeli gelirse. Bu durumda Stoliov,Miroshi'yi onun yerine monte edebilir. Takımın en eskisi Tijaniç de uygun koşullarda gönderilebilecek bir başka isim.

RİZESPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL İLK 11

Stoliov'un Göz Göz'ü ligin ilk maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Lis-Taha, Heliton,Godoi-Arda, İshole, Miroshi,Rhadlney, Cherni-Janderson,Juan.

Göztepe bu 11 ile sahada yer alırsa geçen sezondan beş,yeni transferlerden ise altı oyuncu forma giymiş olacak.

SON İKİ TRANSFER

Göztepe'de son iki transferle birlikte yenilerin sayısı dokuza, Brezilyalıların sayısı da sekize çıkmış oldu.

Sağ kanatta yararlanılmak üzere deneyimli Brezilyalı oyuncu 1995'li Ruan Gregório Teixeira, kendisini 1+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son olarak Almanya patentli ve Süper Ligdeneyimli yerli forvet arkası 1995'li Efkan Bekiroğlu, kendisini 1+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağladı. Efkan, Süper Lig'de Alanyaspor,Ankaragücü, Sivasspor formalarını terletmişti.

OLİMPİK BRANŞLARDA MİLLİ GURUR

Öteyandan Göztepe, 100. yılını kutladığı 2025’in ilk yarısında, tam 27 sporcusu ileolimpik branşlarda milli formayla ülkemizi temsil etti.

Göztepe, 16olimpik branşta Türk sporuna güç katmak ve bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmek için çalışmalarını titizlikle ve tüm hızıyla sürdürüyor. Bu gurur sadece Göztepe'nin değil bütün İzmir’in.