Göz Göz namağlup unvanını Alanya'da bıraktı

Göztepe 9. haftada namağlup unvanını eski oyuncusu Ümit'in golüyle dün Alanya'da bıraktı.

Sarı kırmızılılar özellikle üstün oynadıkları ilk yarıda kaçırdıkları gollerin kurbanı oldu.

GODOİ, DENNİS VE OLAİTON'SUZ

Stoliov, sağ stoper Godoi'nin sakatlığı olduğu için Furkan, milli aradan dönen Olaiton'ın yerine Efkan ve sarı kart cezalısı Dennis'in yerine Miroshi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

MAÇTAN NOTLAR

Maça önde baskıyla başlayan Göz Göz 8'de Rhadlney'in şutunda çerçeveyi bulamadı. Dakika 10'dan sonra Alanyaspor da rakip kalede görülmeye başladı. 12'de Maestro'nun sert şutunu Lis kornere çeldi. 20'de Hagi yokladı Göztepe kalesini ancak top üstten dışarı çıktı. 27'de kaleci-defans anlaşmazlığında Juan topu kaparak gollük vuruşunu yaptı ancak günün iyilerinden Ümit ayak koyunca top kornere yöneldi. 30'da Efkan'ın frikiğine Furkan'ın kafasını Ertuğrul güçlükle kornere çelmeyi başardı. 33'te ise Yusuf'un yerden sert şutunu Lis çıkardı. İlk yarının sonlarında Göz Göz baskıyı artırdı. 39'da Göz Göz mutlak bir gol daha kaçırdı; Janderson yakın mesafeden topu Ertuğrul'a nişanladı. 42'de Efkan'ın 18 dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı. 44'te Janderson'ın sağdan çıkardığı topa Juan'ın arkası dönük topuk vuruşunu Ertuğrul aldı.

Göztepe ikinci yarıya da önde basarak atak başladı. 51'de Efkan'ın, 53'te Juan'ın şutları dışarı çıktı. Giderek 55'ten sonra ev sahibi Alanyaspor oyunda dengeyi kurmaya başladı. 65'te Duarte'nin çaprazdan sert şutunu Lis kornere çeldi. 75'te Stoliov'dan ilk değişiklik geldi; Olaiton girdi, Efkan çıktı. 78'de topla buluşup önünü boşaltan Olaiton'un plasesi Ertuğrul'da kaldı. 82'de Stoliov iki forvet Janderson ve Juan'ı dışarı alıp Bouajila ve Taha'yı oyuna soktu. 84'te ise adeta "Ben geliyorum" diyen Alanyaspor'un golü geldi; karambolde topu önünde bulan Ümit akıllı bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Göztepe'de 90'da üç dakikalık uzatma için İsmail ve Uğur Kaan oyuna girdi, Chernı ve Miroshi çıktı. Uğur Kaan sağ kanada, Arda forvete geçti. Ne yazık ki golden sonra da top büyük ölçüde ev sahibi ekipte kaldı.

OLAİTON OYUNA DAHA ERKEN DAHİL OLMALIYDI

Göztepe'nin aldığı sonuçta yorulan forvetin opsiyonlarının olmaması yanında, Olaiton'un oyuna geç dahil edilmesinin etkisi oldu. Milli maçta ikinci yarıda oynayan Olaiton özelliğindeki kreatif ve yaratıcı bir oyuncunun 11'de düşünülmese de 46'da, bilemediniz 55-60'ta oyuna alınması yerinde olurdu.

İKİ FORVETİN BIRLIKTE ÇIKARILMASI İYİ OLMADI

Maç berabere iken iki forveti birden çıkarıp yerine ilk defa forma giyen genç bir oyuncu ile bir de defans oyuncusu alıp Arda'yı forvete çekerseniz galibiyetten uzaklaştığınız gibi gol yedikten sonra da reaksiyon gösteremezsiniz. Şunu da belirteyim; maç berabere giderken hiç olmazsa forvetlerden birini, öncelikli olarak Juan'ı arada oyun içinde aktif dinlenmeye alıp galibiyeti arayabilir veya yenilen gole cevap verecek hamleleri yapabilirdiniz.

YİNE SON VURUŞ KALİTESİ

Göz Göz, Alanyaspor karşısında yine son vuruş kalitesi sorunu yaşadı. Oysa antrenmanlarda bu konuda çalışma yapılıyor. Belki takım antrenmanının ötesinde forvetlerin ve bazı diğer şutör özellikli oyuncuların ekstra son vuruş çalışması yapması gerekiyor.

STOLİOV'UN MİLLİ ARA KABUSU

Öteyandan, geçen hafta ortası Stoliov ile buluşmamızda hoca "milli araları hiç sevmediğini, takım çalışmasını milli takımlara giden oyuncular nedeniyle eksik yapabildiklerini" ifade etmişti. Nitekim korktuğu başına geldi! İbrahim sakat döndü kadroda yer almadı. İki oyuncu ise milli takıma gittiği halde hiç süre almadan geldi ve muhtemelen canları sıkıldı. Bu gibi hallerde mental hazırlık önemli. Ayrıca Alanyaspor maçında Göztepe'nin, bilhassa yönetimin şu dersi alması altın değerinde; yönetimin hedefi Avrupa ise şimdiden çok iyi çalışıp ara transferde ilk 11 ayarında bir kaleci bir sol kanat, bir kreatif orta saha ve bir de forvet alması şart. Kulübede maçı çevirmek için de, skoru korumak için de kalite şart. Tabii bunun sakatlığı, hastalığı ve cezası da, formsuzluğu da var. Kadro darlığı Göztepe'nin ciddi bir handikapı. Yanlış anlaşılmasın; önerim bu takımın kesin Avrupa hedefi için. Yoksa mevcut haliyle 6-7 ile 10 arasında yer bulur sezon sonunda.

Bu arada haftaya GS deplasmanı Göztepe açısından stresli geçecek bu hafta puansız geçildiği için. Bunu da dikkate alıp Stoliov'un çok özel bir hazırlık haftası planlaması gerekecek.