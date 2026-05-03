Göz Göz, Trabzonspor'u elinden kaçırdı

Göztepe, beşincilik iddiasıyla sürdürdüğü lig yarışında, ikincilik iddiası olan Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızılılar 42'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 61 dakika önde götürdüğü maçta 90+3'te sonradan oyuna giren eski oyuncusu Umut'un gölüne engel olamayarak 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Göz Göz yine de Başakşehir'in haftayı yenilgiyle kapatmasıyla birlikte yeniden 1 puan farkla beşinciliğe yükseldi.

Lis-Godoi, Heliton, Bokele-Arda, Dennis, Antunes, Miroshi, Cherni-Janderson, Juan.

Yağışlı bir havada başlayan ve tribünlerde yer yer boşlukların olduğu maçta Ozan Ergün düdük çalarken, VAR'da Eren Özdemişcioğlu görev yaptı.

İLK YARIDA ÜSTÜN OYNAYAN GÖZTEPE'NİN GOLÜ VARDI

Göztepe maçın 5-15 dakikaları arasında rakip kalede daha çok gözüken ve oyuna ağırlığını koyan takım oldu. 6'da Cherni'nin yerden sert ortasına kimse dokunamadı. 11'de Trabzonspor şanslı olan taraftı; Janderson sağdan kesti, Juan'ın önüne düşen topa sert şutu üst direkte patladı! Hemen ardından Janderson yine sağdan kesti, Juan'ın kafası dışarı çıktı. 13'te Göztepe bir kez daha ikinci golden oldu; Juan içeri girip arkadaşlarına uzatmadan kendisi sert vurdu yakın mesafeden ancak top üstten dışarı çıktı. Maçın ilk dörtte birlik bölümünden sonra Trabzonspor oyunda denge kurdu. 22'de Onauchu'nun kafası üst ağlarda kaldı. 24'te Muçi'nin sert şutunu Lis çeldi.

25'te ilk sarı kartı soldan kopup giden Cherni'yi adeta biçen Bouchari gördü. 31'de taçla gelişen atakta Heliton'un kafası yandan dışarı çıktı. 32'de Göztepe'nin golü geldi; Antunes çizgide yakaladığı topu Arda'ya çıkardı, önüm yerden kestiği topa Juan ağlarla buluşturdu: 1-0. 34'te Janderson'ın 25 metreden plasesi az farkla yandan dışarı çıktı. 36'da Juan götürdüğü topla içeri girip elverişli durumda sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı. 40'ta maçın ikinci sarı kartını gören oyuncu Trabzonspor'dan Mustafa oldu. Hemen iki dakika sonra Mustafa Antunes'e sert faulüyle ikinci sarı karttan kızardı ve takımını 10 kişi bıraktı. Miroshi'nin direk kaleye gönderdiği frikik dışarı çıktı ve devre konuk sarı kırmızılıların 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

EV SAHİBİ EKİP BERABERLİĞİ UZATMADA BULDU

Trabzonspor ikinci yarıya Muçi-Qulai değişikliği ile başladı. 52'de Arda'nın sağdan ortasına Antunes elverişli pozisyonda vuramadı. 57'de sarı kart gören isim Antunes oldu. Frikiğe Onauchu'nun kafası dışarı çıktı. 60'ta yine bu oyuncunun kafası Lis'te kaldı. 62'de Miroshi'nin gollük şutu defansa takıldı. 68'de sarı kart gören oyuncu Janderson oldu. 70'te Fatih Tekke'den iki hamle birden geldi; Zubkov ve Lovik oyuna girerken Salih ve Bouchuari çıktı. 71'de Miroshi uzaktan denedi, dışarı çıktı. 73'te Göztepe yine tehlikeli geldi ancak sonuç alamadı. 76'da Stoliov'dan iki hamle geldi; Dennis ve Antunes dışarı çıkarken Musah ve Krastev oyuna girdi. 77 ve 78'de Göztepe etkili gelse de sonuç alamadı. Sarı kart gören oyuncular 80'de Pina, 81'de Arda, 83'te Miroshi oldu. 85'te ev sahibi ekipte Augusto-Umut değişikliği yapıldı. 88'de Göztepe'de Juan ve Janderson oyundan çıkarken Guilherme ve Jeh girdi. 90'da kornerden gelen topa Heliton'un kafası dışarı çıktı.

7 dakikalık uzatmanın ortasında Zubkov'un kornerinde kafa ile indirilen topu Umut tek vuruşla ağlarla buruşturup skoru 1-1'e getirdi. Qulai ve Onauchu uzatmada sarı kart gören oyuncular oldu. Stoliov'un 90+6'daki Taha-Miroshi değişikliği bunalan defansa çare içindi. 90+7 ilan edilmesine karşın 9+10 olarak oynanan uzatmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

İYİ GİDEN GÖZTEPE'DE KENAR YÖNETİMİ SON 15 DAKİKADA DAĞILDI

Göztepe maçın son bölümlerinde özellikle 83'den itibaren rakibi 10 kişi olmasına karşın mahkum oynayarak ve oyunu kendi yarı alanında kabul ederek adeta beraberlik golünü çağırdı. Oysa maçın büyük bölümünde üstün oynayan, rakibine zor anlar yaşatıp ciddi gollük pozisyonlara giren, yer yer topa hakim olan sarı kırmızılılardı. 1-0'lık skor rakip 10 kişi olsa da riskli bir skordur. Nitekim bordo mavililer uzatmada beraberlik sayısını buldu. Juan'ın sonuna kadar sahada kalması aktif dinlenme ile maçı tamamlaması gerekirdi. Taha oyuna daha erken alınmalıydı.

AVRUPA İÇİN SON İKİ FİNAL MAÇI

Göztepe yine de bu skorla FB'ye kaybeden Başakşehir'in 1 puan önünde 52 puanla beşinci sıraya çıktı ve Avrupa için daha ümitli duruma sıçradı. Şimdi kaldı iki final maçı Avrupa bileti için; Gaziantep FK ile evde Samsunspor ile deplasmanda oynanacak maçlar Göz Göz'ün kaderini belirleyecek. Tabii kupayı da BJK ya da Trabzonspor'dan birisinin kazanması gerekecek.

Göztepe, bordo mavililere karşı şu 11 ile sahaya çıktı: