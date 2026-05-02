Yusuf Tekin resmen açıkladı: Ara tatillerle ilgili yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya'nın St. Petersburg kentine gerçekleştirdiği ziyaretin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tekin, kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu duyurdu.

ARA TATİLLER KALDIRILABİLİR

Tekin, söz konusu düzenlemeyle ilgili şu mesajı verdi:

"O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar."

Bu değişikliğin hayata geçmesi durumunda, öğrencilerin yaz tatili süresi mevcut sisteme göre daha uzun olacak ve ara tatiller tamamen eğitim takviminden çıkarılmış olacak.

Nisan ve kasım aylarındaki ara tatiller eğitim takvimine 2019 yılında eklenmişti. Ara tatiller kaldırılırsa takvim 2019 yılı öncesine dönecek.

OKULDA ÖZEL EĞİTİMLİ POLİS ÖNERİSİ

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan okul saldırılarının ardından her okulun önüne polis konuşlandırılmasının geçici bir önlem olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz" dedi.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Bakan Tekin, fahiş özel okul ücretleriyle ilgili soruyu ise 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul olduğunu ve bu okulların farklı olanaklar sunduklarını belirttikten sonra "Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz" sözleriyle yanıtladı.