Göztepe altı haftalık galibiyet hasretine Ankara'da son verdi

Göztepe, GS maçının ertelenmesi ve milli ara ile birlikte iki haftalık ara sonrasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısına çıktı. Batuhan Kolak'ın düdük çaldığı maç öncesinde Göztepe'nin altı haftalık galibiyet hasreti vardı.

Stoliov, Bulgaristan'ın milli maçında iki gole imza atan Krastev ve takımın ası Juan'ı kulübede bırakarak Göz Göz'ü şu 11 ile sahaya sürdü: Lis-Godoi, Heliton, Bokele- Arda, Dennis, Antunes, Miroshi, Cherni-Janderson, Jeh.

KISIR VE ZEVKSİZ ILK YARIDA GÖZ GÖZ'ÜN PENALTI GOLÜ VARDI

Göztepe maçın ilk dakikalarından sonra önde baskı yapan bir anlayışla rakibinin üzerine gitmeye başladı. İlk 16 dakikada kullandığı bir uzun taç ve üç kornerden sonuç alamadı. Karşılıklı top kayıpları ve faullerle tatsız giden ve hiç gol pozisyonu olmadan, şut çekilmeden 35. dakikaya gelinen maçta bu dakikada Cherni'nin soldan kullandığı frikikte Pereria topa ceza alanında müdahale edince VAR incelemesine gidildi. VAR'ın izleme önerisi üzerine pozisyonu ekrandan izleyen Kolak beyaz noktayı gösterdi. Miroshi 39'da temiz bir plase ile Ricardo'yu ve topu farklı köşelere gönderdi; 1-0.

Golden sonra maç hareketlendi. Gençler'in 41 ve 42'de kullandığı kornerlerden sonuç çıkmadı. 43'te Dennis'e sarı çıktı gereksiz yere topa dokunduğu için. Bu kadar ucuz kart görmemek gerekiyor. Devre biterken Göztepe etkili geldi rakip kaleye, ancak Cherni'nin soldan kaleye paralel kestiği topa Janderson dokunamadı.

HAREKETLİ GEÇEN İKİNCİ YARIDA GÖZ GÖZ BİR PENALTI GOLÜ DAHA BULDU.

İkinci yarıya Göz Göz Antunes-Krastev değişikliği ile başladı. 50'de Heliton, Dennis'in ardından sarı kart gören İkinci oyuncu oldu. 54'te Göztepe etkili bir kontratakla gitti rakip kaleye; Krastev götürdüğü topla içeri girdi, Janderson'a uzatmak yerine zor pozisyonda dönerek kendisi vurdu, terse uzanan Ricardo ayakla çıkarmayı başardı. 58'de Bashiru'nun gollük vuruşu az farkla üstten dışarı çıkarken konuk ekip soğuk bir duş aldı.

Gençlerbirliği'nin oyunu Göztepe yarı alanına yıktığını gören Stoliov, 62'de Jeh'i dışarı alıp yerine Juan'ı aldı. 64'te gelişen Göztepe atağında soldan kesilen topa Janderson'ın kafasına defans elle müdahale edince VAR'ın izleme önerisi üzerine monitörde pozisyonu izleyen Kolak ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 68 penaltıyı kullanan Bokele de Ricardo ve topu farklı köşelere gönderdi ve skoru 2-0'a götürdü. 84'te gelişen Gençlerbirliği atağında topa gelişine vurdu Göktan, top az farkla üstten dışarı çıktı. 86'da Göztepe'de dördüncü sarı kartı gören Janderson 88'de yerini Guilherme'ye bıraktı. Bu arada üçüncü sarı kartı gören Bokele de cezalı duruma düştü. 90'daki karambolde topla son buluşan Traore elverişli durumda dışarı vurdu. Altı dakikalık uzatmanın ikinci dakikasında Stoliov Dennis ve Krastev'i dışarı alarak Musah ve Efkan'ı oyuna aldı. Maç her iki yarıdaki iki penaltı golüyle Göz Göz'ün 2-0 galibiyetiyle sona erdi. Böylece, Göz Göz altı hafta sonra makus talihini yenerek sahadan puanla ayrılarak çarşamba akşamı GS maçı öncesinde de moral bulmuş oldu.

GÖZTEPE'Yİ AVRUPA HAYALİ İÇİN İKİ HAFTALIK ARAYI İYİ DEĞERLENDİRİLMİŞ GÖRDÜM

İki haftalık arayı iyi değerlendirdiğini gördüğüm Göztepe, önde baskı yapan ve kontrataklarla çıkan, iyi defans da yapan alışılmış oyununu sahaya yansıttığı zaman başarılı olacağını bir kez daha gösterdi. Lis, ve defans üçlüsü yanında orta alanın da iyi olduğu maçta Göztepe, forvet sıkıntısı yaşadı. Krastev ve Juan oyuna dahil olduktan sonra Göztepe kıvamını buldu.

Hakem Batuhan Kolak'ın iki penaltı pozisyonunu da kaçırıp VAR uyarısıyla izleme sonucu beyaz noktayı göstermesi eksi yazdı.

46 puana ulaşarak yeniden Başakşehir'in üzerine çıkıp beşinci sıraya yükselen Göz Göz, çarşamba akşamı lider GS ile erteleme maçına çıkacak. Ondan sonra yine evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu iki maçtan 4-6 puanla ayrılacak Göz Göz'ün Avrupa hayali devam edecektir. O yüzden Gençlerbirliği deplasmanından alınan 3 puan kıymetli oldu.