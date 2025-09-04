Göztepe’de gelişmeler, Stoilov'a notlar…

Göztepe, Süper Lig’in geride kalan haftasında Konyaspor karşısında saha ve taraftar avantajını iyi kullanamadı. Üç puan parolası ile çıktığı ve uzun süre önde götürerek üstün oynadığı maçta beş dakikalık geri çekilmenin bedelini 86’da yediği golle iki puan bırakarak ödedi.

SÜPER LİG’DE ONCA SEZON, 1000 MAÇ

O maç, Göztepe’nin Süper Lig’deki 1000!nci maçıydı. Binler kulübünde profesyonel liglerin çeşitli seviyelerinde olan sadece 11 kulüp var. İkisi İzmir’den Göztepe ve Altay. Siyah beyazlılar maalesef şimdilerde çok zor günler yaşıyor. Mali ve yönetsel kriz sarmalındaki kulübün profesyonel futbol takımı bu sezon üçüncü ligde mücadele etmeye başladı. Göztepe, Süper Lig’in Milli Lig adıyla oynanmaya başladığı 1959-60 sezonundan 1976-77 sezonuna kadar kesintisiz olarak bu ligde oynama başarısı gösterdi. Daha sonra inişli çıkışlı bir grafik izleyen Göztepe, Mehmet Sepil’in profesyonel futbolu devralmasıyla birlikte önce 2’den 1’nci Lig’e, ardından da iki sezon sonra 14 sezon aradan sonra Süper Lig’e çıkarak ilk sezonunu altıncı sırada tamamladı. Beş sezon sonra yeniden beklenmedik şekilde 1’nci Lig’e düşen Göz Göz fazla beklemedi, ikinci sezonda yeniden Süper Lig’e yükseldi ve geçen sezonu yedinci sırada tamamlama başarısını gösterdi.

HEDEF BU SEZON AVRUPA

2025-26 sezonuna ise Göztepe yönetimi “Avrupa” parolası ile başladı. Bu da en azından ilk 4-5’te ligi tamamlamak anlamına geliyor. Taraftar da ateşi Konyaspor maçında takım öndeyken ve ikinci golü ararken “Göztepe’miz Avrupa’ya” sloganıyla yaktı. Tabii ligde daha 30 maç var ve bu maraton demek. Göz Göz maratonun sonlarına doğru da nefesini korursa, temposunu sürdürürse ipi göğüsler. O yüzden geçen sezonki sakatlıkları ve yoksullaşan kulübeyi göz önünde tutup ona göre hareket etmesi kaçınılmaz.

TAKIMDA DURUM; SON GİDENLER VE BEKLENENLER

Göztepe, transferde kamp ve hazırlık döneminden sonra da hareketliliğini sürdürüyor. Dün yabancı statündeki transferin son günüydü ve öncesinde son olarak geçen sezon takıma katılan Emersonn iyi bir bonservis bedeliyle Fransa’dan Toulese’a gönderildi. Ondan önce de Tijaniç S. Arabistan ligine, “Güzelyalı Boğası” Romulo da kulüp tarihinin rekor bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Leipzig’e gönderildi. Furkan Malak da devre arasına kadar İsveç ekibi IFK Haninge’e kiralandı. Bu arada Ogün sözleşmesi 2028’e kadar uzatılırken, Southampton’dan kiralık olan Juan ile 2029’a kadar sözleşme imzalandı. Yerli futbolcularla ilgili transfer süreci devam ediyor ve Göztepe’nin oyun sistemine uyacak iki yerli forvet ile bir yerli sol kanat arayışı ile yerli kaleci var. Bu transferlerle Göztepe en azından devre arasına kadar önünü görebilecek. Takımın durumuna, hedefe göre devre arasında da yönetimin önceki iki sezonda yaptığı gibi getirdiği ve gönderdiği oyuncular olabilir.

GÖZTEPE’DEN MİLLİ TAKIMLARA…

Bu arada Milli Takım arasında Göztepe’den A Takım’dan beş yabancı futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. İbrahim, U 23 Ürdün’e çağrılırken dört futbolcu da ülkelerinin A Milli Takımına çağrıldı. Olaiton Benin, Miroshi Tanzanya, Bokele Kamerun ve Chernı de Tunus milli takım kampına çağrılan isimler. Göztepe U19’dan Ege, U18’den Berke, U17’den ise Yiğit ve Tolga da Tük milli takımlarına kendi yaş gruplarında çağrılan isimler.

HOCAYA BİRKAÇ NOT

Stoilov’a son üç somut önerim de aslında daha önce de vurguladığım noktalarda… 1)Son vuruş kalitesinden yakınma, son vuruş için deha özel çalışmalar yaptır. 2)Lis’e yan toplar ve ayaklarını kullanması için özel çalışma yaptırt kaleci antrenörlerine… (Son vuruş ve kale için özel çalışma yaptırılıp da sonuç alınamıyorsa ya oyuncu grubunda ya da çalıştırıcılarda sorun var demektir). 3)Konyaspor maçında olduğu gibi riskli bir skor varken Olaiton ve Juan tipinde oyuncularını erken kenara almayacak, yorulmuşlarsa sahada zaman zaman aktif dinlenmeye çekerek kullanmaya devam edeceksin. Nitekim Juan çıktıktan sonra takım geriye yaslandı beş dakika ve olanlar oldu. Juan topu ileriye taşıyan, ileride tutan, kaleciye ve defansa yapan bir oyuncu.

***

OLİMPİK BRANŞLARDA ATAK VAR

Göztepeli sporcular Multi Avrupa Oyunları’ndan tam 10 madalya ve Avrupa 3’ncülüğüyle döndüler. Kutluyorum. İzBB Hentbol Takımı, Göztepe ailesine katıldı. Göztepe erkek Basketbol, 20 yıl aradan sonra yeniden parkelere döndü ve 2. Lig’de şampiyon olarak bu sezon 1. Lig’de mücadele etme hakkı kazandı. Ve en güzeli; Göztepe Kadın Voleybol geçen sezonu şampiyon tamamlayarak bu sezon Sultanlar Ligi’nde oynamayı hak etti. Göz Göz, takımı güçlendirdi ve lige hazır; İzmirliler de Göztepe Voleybol’u Avrupa çağında önemli kulüplerin takımlarının karşısında izleme fırsatı bulacak. Sanırım bu sezon birçok Göztepeli Voleybol ve Futbol çakışması olursa voleybolu tercih edebilir. Futbol takımının ona göre performans göstermesi lazım.

Göztepe Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil’e İzmir’e yaşattığı bu güzellikler için, olimpik branşlarda binlerce çocuk ve gence sporda fırsat kapıları açtığı için ne kadar teşekkür edilse az. Türkiye’de, hatta Avrupa’da 20’ye yaklaşan dalda spor yaptıran kaç takım var?