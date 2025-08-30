Göztepe evinde fırsat teperek 2 puan kaybetti

İlk üç haftada iki deplasman galibiyeti ile birlikte 7 puan toplayan Göztepe, Süper Lig'in dördüncü haftasının açılış maçında Konyaspor karşısında dün akşam fırsat teperek 2 puan kaybetti. İkide iki yaparak İzmir’e gelen yeşil beyazlılar ise zor deplasmanda istediğini alarak evine döndü. Kaleci Deniz adeta devleşerek Göztepe'nin gol ayaklarına kalesini kapatarak takımını oyunda tuttu. Böylece sarı kırmızılıların farklı kazanacağı maç, Konyaspor"un 86'da bulduğu golle 1-1 berabere sonuçlandı.

30 ZAFER BAYRAMI FONUNDA MAÇ

Oldukça sıcak ve nemli bir havada oynanan maçta cezalı bazı noktalar dışında tribünler doluydu. Maç öncesinde tribünler İzmir Marşı ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" belgisiyle 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. İki takım da seremoniye birlikte taşıdıkları 30 Ağustos'u kutlayan pankartla çıktı. Tribünler her zamanki gibi İstiklal Marşı öncesinde hep bir ağızdan Medcezir'i seslendirdi. Göztepe maça şu 11'le başladı: Lis-Furkan, Heliton, Bokele-Arda, Dennis, Rhaldney, Olaiton, Chernı- Janderson, Juan.

GÖZTEPE İLK YARININ SON BÖLÜMLERİNDE AÇILDI

Göztepe, maçın ilk dörtte birlik bölümünde etkisiz kaldı, sadece 10-15'nci dakikalar arasında Olaiton ile hareketlendi. Bu bölümde topu ve oyunu kontrol eden taraf konuk ekipti. Furkan 23'te ilk sarı kartı gördü ağır bir kararla. Göztepe ikinci dörtte birlik bölümde toparlandı ve daha atak bir görüntü vererek gol arayışlarına başladı. 24'te ilk etkili gol girişimi Olaiton ile geldi; bu oyuncunun ceza alanından sert şutunu akşamın yıldızı Deniz kornere çeldi. 29'da Olaiton kesti, Janderson'ın kafa vuruşu dışarı çıktı. 39'da Janderson soldaki Juan'ı gördü, defansın müdahalesi ile Juan ceza alanı içinde yerde kalsa da hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi. Hemen ardından Juan'ın gollük şutunu Deniz güç de olsa uzayıp çelmeyi başardı. 42'de Juan'ın Arda'nın sağdan kestiği topa kafa vuruşu yakın direk yanından dışarı çıktı ve devre 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

KALECİ DENİZ KONYASPOR'U OYUNDA TUTUNCA...

Göztepe ikinci yarıya sahaya karakterini koyarak başlayınca Konyaspor'u etkili sıkıştırmaya başladı. 49'da Olaiton'un sert gollük şutunu Deniz inanılmaz bir refleksle kornere çeldi ama soldan kornerden gelen topu önünde bulan Göztepe'nin iyilerinden Dennis, forvetlerin yapamadığını yaparak soğukkanlı bir plase ile Deniz'i avladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. Göztepe hız kesmedi, 51'de Juan ve 52'de Bokele ile gol arayışlarına devam etti. 60'ncı dakika ise belki de maçın kırılma anıydı; Olaiton'un elverişli durumdaki Janderson'a çıkardığı topu bu oyuncu altı pasta Deniz'e nişanladı. Bu pozisyonun ardından Stoliov çok yanlış bir hamle yaparak Olaiton'u dışarı alıp Miroshi'yi oyuna dahil etti! Takımdaki tek kreatif oyuncuyu 1-0'lık riskli bir skorda maçın bitmesine yarım saat kala dışarı almak iyi bir hamle değildi. Göztepe 60-75 arasında yine de rakip kalede etkili iki gol girişiminde bulundu. 66'da inanılmaz bir gol fırsatı heba oldu; Janderson sağ çaprazdan yerden uzak köşeye vurdu, Deniz çeldi ama yerde kaldı, Juan topu koskoca kale yerine yerdeki Deniz'in yüzüne vurmayı başardı! 70'de kontratakla çıktı, Juan göğsü ile indirip rakip kaleye aktı, ceza çizgisi üzerinde çektiği gollük şutu Deniz kornere çelmeyi başardı.

STOİLOV'UN İKİNCİ YANLIŞ HAMLESİ DE GELİNCE OLANLAR OLDU!

75'te Göztepe'de sarı kart gören oyuncu Arda oldu. 80'de Stoliov Rhaldney ve Juan'ı Efkan ve İbrahim ile değiştirmek suretiyle ikinci yanlış hamleyi yaptı. Juan, takımını öne taşıyan ve önde baskı yapan isimdi. Olaiton ve Juan gibi sonuca etki edebilen oyuncuları skor garantili değilse yorulsalar da sahada aktif dinlendirerek tutmak gerekir. Nitekim Juan'ın çıkmasının ardından Konyaspor topu üçüncü bölgeye taşıyıp kurduğu beş dakikalık baskı içinde aradığı beraberlik golüne 86'da kavuştu. Oyuna son bölümlerde giren Tunahan defansın arasından sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı plaseyle Lis'i avladı ve skoru 1-1'e getirdi. Konyaspor maç boyunda üç şut çekti, birisi gol oldu!

Stoliov'un 6 dakikalık uzatmada yaptığı Arda-Taha ve Chernı-Ismail değişiklikleri skoru korumaya dönüktü. Bu arada Konyaspor'un ilerideki etkili ve güçlü isimleri Alexic, Umut, Bardhı neyse ki akşamın en etkisiz isimleriydi. Yoksa maç Göztepe için daha zor olabilirdi.

AYNI EDEBİYAT AYNI NAKARAT NEREYE KADAR?

Göztepe, biraz rakip kalecinin gününde olması, biraz da gol ayaklarının son vuruş kalitesizliğinin kurbanı oldu ve evinde ilk yarının son bölümlerinde ve bilhassa ikinci yarıda 80'e kadar çok üstün oynadığı maçta kıymetli 2 puanı bıraktı. Göztepe teknik direktörü Stoliov ve heyeti artık son vuruş yakınmasını ve genç bir takım olduklarını, gelişmeleri gerektiği edebiyatını bir kenara bırakıp eksiklikleri giderecek özel çalışmalara yönelmeli. Belli ki bu ligde takımı ofansif olarak forse isimler Olaiton ile Juan ve Janderson olacak. Bu isimleri yüzde yüz hazır hale getirmek hocanın işi. Ayrıca, onların yerine sırası geldiğinde oyuna girecek isimlerin de aynı randımanı verecek kıvama getirilmesi gerekiyor. Konyaspor maçı ile ilgili hocaya bir eleştirim daha var; kendi saha ve taraftarın önünde rakipten bu kadar tırsıp oyunu baştan forse etmemek neden?

KULÜBEDEKİ OYUNCULAR DA İLK 11'DEKİLER KADAR HAZIR OLMALI

Neyse ki bu hafta milli ara var ve eksiklikleri gidermek, olası yeni transferleri takımla kaynaştırmak için iyi bir fırsat. Göztepe 3-5 arasına oynamak istiyorsa evinde her takımı 'parçalamak' için sahaya çıkmalı ve kulübede de her an hazır her mevkide oyuncusu olmalı. Bu işin yarın öbürgün sakatlığı var, cezası var. Giden sezonun ikinci yarısındaki çaresizlik bu sezon da yaşanmamalı.