Göztepe istedi ve kazandı

Göztepe, millî ara ile Alanyaspor ve GS deplasmanından üç hafta sonra evine döndü. Namağlup iken geçen iki haftada 6 puan kaybeden İzmir’in sarı kırmızılıları Gençlerbirliği karşısında sahaya mutlak 3 puan için çıktı.

Stoliov, Godoi'nin sakatlığı, Bokele'nin cezası nedeniyle forma giyemediği maçta sağ stoperde uzun süre 11'de forma vermediği Taha'ya, sol stoperde ise Miroshi'ye görev verdi. Olaiton ise yine yedek soyundu. St

Haftaya Hüseyin Eroğlu'nun görevine son vererek Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünde başlayan Gençlerbirliği'nde de takımın en pahalısı Onyekuru yedek soyundu. Onyekuru, 65'te oyuna alınsa da etkisiz kaldı ve bekleneni veremedi.

Göztepe, daha çok net gol pozisyonuna giren ve kazanmayı arzu eden bir hüviyetteydi güzel cumartesi akşamında ve tek golle de olsa kazanmayı bildi. Fakat takımdaki son vuruş sıkıntısı yine kendisini gösterdi. Lis ise kurtardığı iki mutlak gol ve güven veren oyunuyla galibiyette rol oynadı. Sahanın yıldızı Gençlerbirliği kalecisi Erhan ise kurtarışlarıyla takımını maçın sonuna kadar oyunda tutmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk yarısı genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk gol tehlikesi 5'te Göztepe kalesinde yaşandı; ceza çizgisi üzerinden atılan şutu Lis iki hamlede kontrol etti. 17'de ev sahibi ekip gole çok yaklaştı; Janderson'ın ceza alanından sert gollük şutunu Erhan şahane bir refleksle kornere çelmeyi başardı. Soldan kullanılan kornere Heliton'un kafası ise uzak direkten az farkla dışarı çıktı. 29'da ise soldan gelişen Göztepe atağında kesilen top kafalardan sekerek arka direkte Juan'ın kafasıyla ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonucunda gol Juan'ın elle oynaması gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarının sonlarına doğru Göz Göz baskısını artırdı. Arda'nın uzun taç atışında topu önünde bulan Juan penaltı noktasından vuruşu üstten dışarı çıktı. Göz Göz aradığı golü ilk yarının ilk uzatma dakikasında buldu; Miroshi uzun süre bulduğu koridorda sürdüğü topu sol çaprazdan içeriye nefis kesti, Juan bu kez arka direkte temiz bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. Devre biterken skor 2-0 olabilirdi; Janderson'ın plasesi defansa çarparak yakın direk dibinden kornere çıktı.

Göztepe ikinci yarıya da atak başladı. 47'de Chernı'nin soldan kestiği top Taha'nın yakın mesafeden kafasıyla ağlarla buluşacağı sanılırken sahneye bir kez daha çıkan Erhan topu inanılmaz şekilde kornere çelmeyi başardı. Gençlerbirliği 50'den sonra rakip kaleye gelmeye başladı. 55'te Koita'nın sert şutu az farkla dışarı çıktı. 56'da Stoliov ilk değişikliği Efkan'ın yerine Olaiton'u alarak yaptı. 61'de Ankara ekibi tehlikeli geldi; topu ceza alanı içinde önünde bulan Göktan düzeltip sert vurdu fakat Lis topu ayağıyla kornere çelmeyi başardı. 76'da Niang'ın sert şutunu Lis uzaklaştırdı. Ardından Göztepe'nin son tehlikeli atağında Chernı'nin soldan uzattığı topu Juan yine penaltı noktası üzerinden üstten dışarı vurdu.

Stoliov 83'te Juan'ı çıkarıp Ahmet'i alarak orta sahayı kalabalık tutup skoru korumaya yöneldi. Nitekim maçın son bölümlerinde ve 3 dakikalık uzatmada konuk ekip geriye yaslanan Göztepe kalesinde iki kez abluka kursa da sonuca gidemeyince (Öyle ki Stoliov 90+3'te bile skoru korumak adına iki değişiklik yaparak Rhadlney ve Janderson'un yerine İsmail ve İbrahim'i aldı oyuna) maç 1-0 Göztepe'nin galibiyetiyle son buldu.

GÖZ GÖZ İSTEDİĞİNİ ALDI

Göztepe maçın tamamında iyi oynamasa da iki haftadaki 6 puanlık kaybının ardından 3 puan almayı bildi. Ancak Stoliov'un en çok yakındığı son vuruş sıkıntısı bu maçta da hissedildi. Sarı kırmızılıların bu konuda daha çok çalışması gerekiyor demek ki. Takımın en iyileri kaleci Lis ile Miroshi ve Juan'dı. Arda da göz doldurdu. Taha ve Olaiton'un maç eksiğinden kaynaklanan tempo düşüklüğü dikkat çekti. Janderson'ın gözünü biraz daha karartması gerekiyor, daha yırtıcı olması gerekiyor golle buluşması ve skor katkısı için.

Göz Göz önümüzdeki hafta deplasmanda TMSF'ye düşen Kasımpaşa ile oynayacak. Favorim sarı kırmızılılar. Ondan sonra da evinde Kocaelispor'u ağırlayacak Göz Göz'ün iki haftada 6 puanla galibiyet serisini üçe çıkarması sürpriz olmayacak. Yeter ki karakteristik oyununu 90 dakikaya olmasa da maçın büyük bölümüne yaysın ve özellikle son bölümlerde arkaya yaslanmayacak bir pozisyon alsın.

MEĞER GENÇLERBİRLİĞİ STOLIOV'A TALİP OLMUŞ!

Gençlerbirliği ise zor bir periyotta; haftaya evinde Başakşehir ile, ardından deplasmanda GS ile karşılaşacak. Kızıl Kara'ların arada takviye alması şart bu görünümüyle. Aksi takdirde kümede kalma sıkıntısı yaşayabilir. Lige değer katan ve Süper Lig'in önemli bir markası olan Başkent ekibinin ilk yarıda maksimum puanı toplayıp aradaki takviyesiyle ikinci yarıda hak ettiği yerde olmasını umuyorum.

Bu arada ilginç bir bilgiye ulaştım; Gençlerbirliği, Göztepe Teknik Direktörü Stoliov'a Astana'dayken 2015'te resmi bir teklif götürmüş menejerler aracılığıyla ancak sonuca ulaşılamamış. Stoliov bu diyaloğu hatırlamış mıdır cumartesi akşamı, birgün karşılaştığımda soracağım.