Göztepe, Karadeniz'de kayıp

Ligin ilk yarısındaki maçta evinde 3-0 kazanan Göztepe, rövanşta Rize'deki maçta 3 farkla ama tam 6 gol yiyerek 6-3 kaybetti! Bu sonuçla Rizespor ligin bitmesine iki hafta kala düşme hattından 7 puan yukarıda kalarak rahatladı ve maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, eski takımına karşı hızlı çıkışlarla ve uzun paslarla bilhassa sol kanadı kullanarak geliştirdiği oyun planında başarılı oldu. İkinci yarıda oyuna giren Zekeriya 2 gol 1 asistle Rizespor'un yıldızlaşan oyuncusu oldu.

İKİ KEZ BERABERLİĞİ YAKALAYAN GÖZTEPE'DE DEFANS VE KALE DÜŞÜNCE...

Stoliov bu hafta da kalede Arda'ya görev verdi. Göztepe defansının rakip oyunculara şut çektiğinde baraj kuramadığı anlarda Arda ikisi kapattığı köşeden olmak üzere kalesinde tam altı gol gördü. Deplasmanda 3 gol atan bir takım kalesinde 6 gol görüyorsa bunun sadece kaleciden kaynaklanamayacağını, sorunun orta alanda başlayıp defansı da kapsayacağını görmek gerekir. Dün akşam dirençten yoksun İkinci toplarda sınıfta kalan bir Göz Göz gördük.

İlk yarıda iki kez beraberliği yakalayan sarı kırmızılılar ikinci yarıya çok iyi ve atak başlayıp 49'da tekrar yenik duruma düşünce dağıldı. Attığı üçüncü şans gölüne karşın toparlanamadı ve Rizespor karşısında tam anlamıyla dağıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'de kaptan Hojer sert bir vuruşla Arda'yı kapattığı köşeden avladı, 1-0. 18'de Romulo soldan aldığı pası çekip çok güzel vurdu ama plasesi az farkla dışarı çıktı. 20'de Kubilay Göztepe adına mutlak bir gol kaçırdı; Ahmet'in uzun pasını kalecinin üzerinden aşırdı ama top üstten dışarı çıktı. 25'te gelişen Göztepe atağında Romulo göğsü ile indirdi, Tijaniç'in sert şutunu Grbiç kornere çeldi. Tijaniç’in kullandığı korner Romulo’nun önüne düştü, bu oyuncunun soğukkanlı vuruşu skoru beraberliğe getirdi;1-1.

32'de gelişen Rizespor atağında Sowe, İbrahim'in önüne bıraktı, onun sert vuruşunda top ağlarla buluştu;2-1. 35'te Tijaniç’in gollük vuruşu direğe takılırken mavi yeşilliler şanslıydı. Devre biterken Ahmet'e ceza alanında yapılan faulde hakem Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösterdi. VAR'da onaylanan penaltıyı Romulo çok şık bir vuruşla doksana takarak takımını yeniden beraberliğe taşıdı;2-2.

İkinci yarıya konuk ekip hızlı girse de 49'da Sowe, Arda'yı yine kapattığı köşeden avladı;3-2. Sahanın yıldızı Zekeriya aldığı uzun pasla altı pasa kadar gidip defansın arasından topu çekip vurdu ve farkı ikiye çıkardı; 4-2.

74'te Göztepe'de Kubilay-Emersonn ve Dennis-Miroshi değişikliği yapıldı. 77'de bir şans golü ile Göztepe farkı bire indirdi; Koray'ın soldan ortasında top falso alıp direğe çarparak ağlarla buluştu; 4-3. Ancak ev sahibi geri yaslandığı bu dakikalardan sonra hızlı çıkışlarla iki gol daha buldu; 85'te Akintola ve ardından Zekeriya'nın golleri ile fark üçe çıktı ve Rizespor 6-3 kazanarak kümede kalmak için çok büyük bir avantajın sahibi oldu.