Göztepe'ye Avrupa kapısını gençleri açtı

İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe, geride kalan sezonda Avrupa hayalini son haftaya kadar sürdürdü ancak son haftadaki sonuçlarla ligi altıncı sırada tamamladı ve Avrupa'nın eşiğinden döndü. Fakat Göztepe profesyonel takımının yapamadığını U19 Takımı yaptı ve şampiyon olarak gelecek sezon UEFA Avrupa Gençler Ligi'nde oynama hakkı elde etti. Genç Göz Göz, finalde Trabzonspor'u 3-1 yenerek Avrupa’nın kapısını açtı. Türkiye'yi temsil edecek olan Göztepe U19'u kutluyor, Avrupa Gençler Ligi'nde başarılar diliyorum.

Göztepe U19 Takımı’ndan sezon içinde Ege, Yusuf ve Bouajila zaman zaman A Takım kadrosunda, kulübede yer aldı. Hatta Ege kısa süreli de olsa forma da giydi. Yusuf, U18 Milli Takımı’na çağrıldı. Bu takım, ileride A Takımı besleyecektir.

TRANSFER SÜRECİ SANCILI GEÇECEK GÖZÜKÜYOR

Bu arada Süper Lig'in bitmesiyle birlikte İvan Mance, yönetimin bilgisi dahilinde transfer görüşmelerini hızlandırdı. Sezon içinde Olaiton'u kaybeden ve aslında bir yerde beşincilik yarışında kan kaybeden Göztepe, bu oyuncunun yerine devre arasında gelen fakat bekleneni veremeyen Bulgar oyuncu Krastev ile yollarını ayırdı. Göztepe'nin oyun sisteminde önemli bir yeri olan ve iki buçuk yıldır takımın belkemiklerinden birisi olan Heliton da takımdan ayrıldı ve serbest kaldı. Şu bilgiyi de paylaşayım; gerek Olaiton, gerekse Heliton'un Göztepe'den kopma nedeni, parasal anlaşmazlık. Yoksa yönetim Olaiton'u sezon ortasında kaybetmek istemez, Heliton'un gidişini durdurabilirdi. Yönetimin takım içindeki dengeleri sarsmaya yönelik adımları ilkesel olarak atmadığı herkesin bildiği bir sır. Yedek kalecilerden hiç süre alamayan Ekrem de yolların ayrıldığı bir başka isim. Geçen sezon Bandırmaspor'a kiralık giden kaleci Arda'nın takımda kalması sürpriz olmayacak. Kiralık giden Rhaldney ve İbrahim Sabra da gelişmelere göre takımda kalabilir. Efkan ile de opsiyon kullanılarak 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Göztepe taraftarlarının merak ettiği oyuncular ise Juan, Arda ve Dennis'in; takımı Lis ve Heliton ile birlikte sırtlayan bu üç oyuncunun geleceği. Yönetim, anlaşılan, Dennis için 10, Arda için 15, Juan için 20 milyon Euro'yu gördüğünde bu oyuncuları Avrupa'nın ilk beş ligine göndermekten yana. Ancak yönetimin bu noktada çok dikkatli olması gerekir; Romulo'nun gidişiyle yeri dolmamıştı. Juan için de aynı durum yaşanırsa gol açısından kısır olan Göztepe'nin gelecek sezonu çok zor bir sezon olabilir. Çünkü Jeh ve Guilherme'nin klası geçen sezon görüldü. Verimli olamadılar, verilen fırsatlarda yarar sağlayamadılar. Juan ayrılırsa birinci sınıf bir forvet transferi şart.

GÖZ GÖZ GELECEK SEZON AVRUPA'YA GİTMELİ

2024-2025 sezonunda Avrupa hedefini yönetim değil, Stoliov koymuştu. Ancak giden sezon Avrupa hedefi koyan yönetimdi ve bu hedef çok talihsiz birkaç iç saha beraberliğiyle tutturulamadı. Bir önceki sezondan daha iyi ve 8.cilikten 6.lığa yükselen bir Göztepe izledik giden sezonda. Fakat artık camia Avrupa'yı çok istiyor ve 2026-27 sezonunda yönetimin bunu sağlayacak bir takım kurması; teknik heyetin de geçen iki sezonun analizini iyi yaparak gelecek sezon öncesi dersini iyi çalışması gerekiyor. U19'un Avrupa'nın kapısını açması da umarım profesyonel takımı motive edecek bir etken olur.

GÖZTEPE GÜRSEL AKSEL'DE SPORTİF ALANLAR DIŞINDAKİ MEKANLARIN AKIBETİ

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın artık Göztepe Gürsel Aksel'in mağaza, spor hastanesi olacak bölümlerini, teras ve taraftar meydanını kulübe devretmesi; bunu sezon başlamadan yapması gerekiyor. Altıncı yılındaki statta bu adım neden hala atılamadı? Mesele yılan hikayesi olmaktan çıkarılmalıdır. Aynı şekilde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın sportif alanlar dışındaki mağaza vb. bölümleri de mali kriz içindeki Altay'a verilmelidir.

2026-27 "ADNAN SÜVARİ" SEZONU

Şu notu da düşeyim; TFF de artık yeni sezona ilk defa İzmir’den bir futbol simasının adını vermelidir, gözünü İzmir’e kapatmamalıdır. O ilk isim de Türkiye’de modern futbolu ilk oynatan yerli hoca, Göztepe ve A Milli Takım teknik direktörü Adnan Süvari olmalıdır. UEFA Gençler Ligi'nde Türkiye’yi temsil edecek olan Göztepe, Izmir, bunu bekliyor.