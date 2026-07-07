Greenpeace Türkiye’den Esra Işık’a destek

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanı çevresindeki 6 köyün acele kamulaştırma kapsamında bölgeye gelen keşif heyetine yönelik “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” iddialarıyla yargılanan ve 42 gün cezaevinde kalan Esra Işık’a “kamu görevlisine hakaret” suçundan 442 gün adli para cezası, “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Işık, istinafa gideceğini söyledi. Esra Işık’a verilen cezaya tepki gösteren Greenpeace Türkiye, yazılı bir mesaj yayımlayarak Anayasa vurgusu yaptı. “Doğayı ve yaşamı savunmak suç değil” başlığıyla yayımlanan mesajda, “Milas’ta kömür için yapılan acele kamulaştırma keşfi sırasında ormanları ve yaşam alanlarını savunduğu için hakkında hapis ve adli para cezası kararı verilen Esra Işık’ın yanındayız. Hatırlatıyoruz; Anayasa’nın 56. maddesi, çevreyi koruma sorumluluğunu devlete ve yurttaşlara birlikte yükler. Yaşam alanlarını savunmak demokrasinin yükü değil, güvencesidir. Ceza hukukunun amacını kişi hak ve özgürlüklerini, hukuk devletini, kamu sağlığını, çevreyi ve toplum barışını korumaktır. Yaşam savunucularını susturmanın ve sindirmenin bir aracı olarak kullanılamaz” denildi.

“ESRA’NIN YANINDAYIZ”

Türkiye’nin Kasım 2026’da Antalya’da dünya liderlerini ağırlayacağı COP31 İklim Zirvesi’ne hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, “Yerelde doğayı ve yaşamı savunanların sesini kısmaya çalışmak büyük bir çelişkidir. Gerçek iklim eylemi sadece uluslararası salonlardaki taahhütlerle değil; yerelde toprağını, suyunu ve ormanını koruyan insanların sesine kulak vererek başlar. Yaşamı ve doğayı savunmak cezalandırılamaz. Esra Işık’ın ve yaşam savunan herkesin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.