Gülşah Durbay’ın adı Bornova’da yaşayacak

Bornova Belediyesi tarafından Ergene Mahallesi’ne yapılan Gençlik Merkezi’ne Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay’ın adı verildi. Merkezin açılışı 27 Şubat’ta TBMM CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir ve Manisa milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ve yurttaşların katılımıyla açılacak.

ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ YAŞAM ALANI OLACAK

Merkezin gençlerin üretim ve dayanışma alanı olacak olan merkez; 3 katta toplam 250 metrekare kapalı alana sahip. Eğitim, üretim ve sosyalleşme ihtiyaçlarını bir arada karşılayacak şekilde tasarlanan merkezde, yemekhane, toplantı alanları, ücretsiz çamaşırhane, 3D printer üretim atölyesi, yeşil perde stüdyosu, sesli ve sessiz ders çalışma alanları yer alacak.

"GÜLŞAH'IN HAYALİ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, merkezin yalnızca bir bina değil, bir vizyonun sembolü olduğunu belirterek, “Gülşah Durbay, genç yaşına rağmen cesareti, üretkenliği ve kadınların siyasetteki temsiline verdiği güçle hepimize ilham oldu. Onun adını, gençlerin üreteceği, dayanışacağı ve geleceği birlikte kuracağı bir merkezde yaşatmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu merkez, Gülşah’ın yarım kalan hayallerinin gençlerin enerjisiyle büyüyeceği bir alan olacak” dedi.