Cuma günkü duruşma öncesi sürpriz gelişme: İmamoğlu'nun

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun “çirkin” ifadesi nedeniyle yargılanacağı dava öncesi dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Cuma günü Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlaması planlanan dava, İmamoğlu’nun ön ödeme yapması üzerine dava düşürüldü. İmamoğlu'nun, mahkemenin kanundaki ön ödeme hükümleri kapsamında hesaplayarak belirlediği tutarı belirlenen süre içerisinde yetkili makamlara ödemesi üzerine davanın düşürülmesine karar verildiği öğrenildi.

İmamoğlu, 26 Ekim 2024'te Bakırköy'de düzenlenen SAHA Expo Fuarı'nı dolaştığı sırada Beykoz Belediyesi’nin AKP Meclis Üyesi Serkan Şahin’in kendisine yönelik eleştirilerine “Çirkin siyasetine devam et, sen gerçekten çok çirkinsin” sözleriyle karşılık vermişti. Bunun üzerine hakkında 2025 yılının eylül ayında yeni bir iddianame düzenlenmişti.

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, İmamoğlu’nun “hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmiş, ayrıca hakkında siyasi yasak uygulanması istenmişti.

SAVCIYA HAKARET DAVASI DA DÜŞMÜŞTÜ

İmamoğlu 19 Mart'ta, şu anda tutuklu olduğu İBB'ye yönelik mali soruşturmayla birlikte 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında da gözaltına alınmıştı. İBB Başkanı, tutuklandığı 23 Mart günü 'kent uzlaşısı' soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bekletilirken soruşturmada görevli iki savcıya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında bir iddianame daha düzenlenmişti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçuyla açılan davayı, ekim ayında savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen İmamoğlu'nun ön ödeme yapması nedeniyle düşürmüştü.