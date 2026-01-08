Gülşah Durbay’ın adı Çeşme’de yaşayacak

Çeşme Belediyesi’nin 2026 yılının ilk meclis toplantısı, Ocak ayı olağan meclis gündemiyle Belediye Meclis salonunda yaptı. Toplantı, 30 Aralık 2025 tarihinde hayatını kaybeden AKP Meclis Üyesi Emin Yüce’nin anılmasıyla başladı. Meclis salonunda Yüce’nin fotoğrafı ve karanfiller yer alırken, tüm meclis üyeleri merhum Emin Yüce’yi saygı ve rahmetle andı. Toplantının açılışında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, 2025 yılının hem ülke genelinde hem de Çeşme özelinde zor bir yıl olduğunu vurguladı. Denizli, konuşmasında ekonomik koşulların yarattığı zorluklara, ağırlaşan siyasi iklime ve yıl içerisinde yaşanan kayıplara dikkat çekerek, “Temennim; 2026 yılının memleketimizin her köşesinde refah düzeyinin arttığı, sağlığın ve huzurun eksik olmadığı, Çeşme’de güzel hizmetleri hep birlikte hayata geçirdiğimiz, bereketli bir yıl olmasıdır. Esnafımız, pazarcımız ve tüm komşularımız için umut dolu bir yıl diliyorum” dedi.

ŞİFNE FİKİR BANYOSU’NA GÜLŞAH DURBAY’IN ADI VERİLDİ

Toplantıda, 2026 yılı içerisinde hizmete açılması planlanan Şifne Fikir Banyosu’na, 14 Aralık 2025’te yaşamını yitiren Çeşme’nin kardeş belediyesi Şehzadeler’in Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Karar sonrasında duygusal bir konuşma yapan Başkan Denizli, Gülşah Durbay’ın eğitime, gençlere ve kadınlara verdiği önemi vurgulayarak, Şifne’de hayata geçirilecek merkezin felsefe, bilim, sanat ve eğitimi bir araya getiren bir kamusal alan olarak tasarlandığını belirtti. Denizli, “Gülşah Durbay, bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli bir kadın siyasetçiydi. İsminin, gençlerin ve kadınların gelişimine katkı sunacak bir merkezde yaşatılmasının çok anlamlı olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ALAÇATI KENTSEL TASARIM REHBERİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Meclis toplantısında ayrıca, Alaçatı Kentsel Sit Alanı’nı kapsayan Alaçatı Kentsel Tasarım Rehberi de oy birliğiyle kabul edildi. İzmir Planlama Ajansı, Çeşme Belediyesi Vizyon Ofisi ve İmar Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan rehber; cephe düzenlemeleri, tabelalar, ışıklandırmalar ve kamusal alan kullanımlarında bütüncül bir kent estetiği oluşturmayı amaçlıyor. Başkan Denizli, rehberin Alaçatı’nın tarihi ve mimari kimliğini koruyarak, uygulamalarda birlik ve kalite standardı sağlayacağını belirterek, “Kent estetiğini korumak, aynı zamanda turizmi ve yaşam kalitesini de güçlendirmek demektir. Bu çalışma Alaçatı için çok kıymetli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

ALTYAPI, YOLLAR VE KENT DÜZENİ GÜNDEMDEYDİ

Toplantıda meclis üyelerinin gündeme getirdiği yol, altyapı ve seyyar tezgâh düzenlemelerine ilişkin soruları da yanıtlayan Başkan Denizli; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılı Fen İşleri bütçesinde asfalt, sathi kaplama ve parke taşına daha fazla kaynak ayrıldığını açıkladı. Öncelikli ve acil yol düzenlemelerinin yaz sezonuna kadar etaplar hâlinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Ocak ayı meclis toplantısı sona erdi. Çeşme Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Başkan Denizli, alınan kararların Çeşme için hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı.